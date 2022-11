Rauw Alejandro dice que trabajar con Rosalía le genera "Una química Loca"

Está dupla multifacética ha encontrado en cada uno la inspiración. "En el estudio tenemos una química loca, yo la entiendo, ella me entiende" confesó el artista. Por otro lado La Rosalía también se ha influenciado y ha incorporado más el estilo urbano en sus últimas producciones, cómo es el caso de "Despechá", "Bizcochito" y "Con Altura". El hecho de estar en convivencia le ha acreditado naturalidad a sus trabajos, por lo tanto ninguno se pide créditos a la hora de exponer sus proyectos en solitario.

Rauw Alejandro y Rosalía al parecer tienen muchas ideas que aún no comparten con su público. "El año pasado ella me inspiró mucho para hacer mí música", dijo el artista. "Somos muy felices. No nos damos prisa por hacer música juntos, cuando llegue el momento haremos un gran trabajo" agregó.

La catalana Rosalía es una artista formada en la escuela superior de música, la vocalista acostumbra mostrar sus rutinas con sus seguidores en las giras. Las clases de baile, mientras graba en el estudio y el canto. Rauw Alejandro actualmente prepara su nivel vocal y esto lo ha hecho gracias a la influencia de su pareja "ella práctica la voz todos los días con su profesor, es una locura", dijo el cantante.