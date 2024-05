Meses atrás, Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña confirmaron su noviazgo y revolucionaron las redes sociales. La pareja se volvió una de las favoritas del momento, incluso enfrentando polémicas en relación a la ex de Occhiato, Flor Vigna, y ahora parecen estar en el mejor momento de su noviazgo.

Ahora, ambos se encuentran de gira por España con su programa de streaming "Nadie Dice Nada" (Luzu Tv) y, días atrás, comenzaron a surgir los rumores de que estarían comprometidos. Fueron algunos indicios que fueron despertando teorías en los medios de comunicación y sus fanáticos.

Fundamentalmente, Juariu publicó en sus redes: "Hace unos días, una seguidora me mandó una foto de un famoso viendo un anillo de Tiffany. Yo no la iba a subir, pero... Viendo la historia que subió él hoy... Me parece que ya sucedió”, escribió la periodista. “Es la mismísima bolsa de Tiffany de anillo de compromiso que, por lo que veo, está ahí a la vista de Flor. ¡(Entonces) esta propuesta ya sucedió!”.

La reacción de Nico Occhiato ante un audio sobre casamiento

Luego de que la noticia de Juariu se volviera viral, en un reciente programa de Nadie dice nada, la producción le habría jugado una mala pasada al conductor principal del programa ya que reprodujeron el audio de una oyente que decía: "Fui a comprar y se hizo re viral porque le estaba comprando un anillo a mi novio. Todos se dieron cuenta de que me comprometí".

Instantáneamente, Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña reaccionaron con sorpresa e incomodad. Miraron a la producción y a sus compañeros buscando respuestas: "¿Ustedes no escucharon lo que va a salir en el audio? Poné otro por favor", dijo el conductor y esta reacción podría ser la confirmación de que sí se ha comprometido con su pareja.