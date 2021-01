Reapareció Jimena Barón con el Tucu López y un atuendo que levanta sospechas de embarazo

Jimena Barón y el Tucu Lopez se muestran más enamorados que nunca. Instalados en Tucumán, la pareja afianza su amor. Ahora apareció una foto de ambos, que levanta sospechas de un posible bebé en camino.

La cuenta de instagram chusmeteando publicó una hermosa foto en el restaurante “El Rancho De Felix”. Allí los dos posaron con el dueño del local y se mostraron agradecidos.

Pero algo llamó la atención de todo, J Mena, en la foto, luce un sweater super overzide y despierta aún más los rumores de embarazo, que en su momento había mencionado Ángel de Brito.

Barón continúa alejada de los medios y ya hace varios meses que no tiene actividad en redes sociales.

Apareció Jimena Barón y se refirió a los rumores de embarazo

Jimena Barón rompió el silencio sobre las versiones de embarazo que surgieron en las últimas semanas. Los trascendidos aseguraban que "La Cobra" esperaba su segundo hijo con el "Tucu" López, con quien viajó a Tucumán para celebrar la Navidad.

Para echar más leña al fuego, Ángel de Brito despertó las sospechas cuando en su cuenta de Instagram respondió las dudas de un seguidor sobre la artista. "¿Sabés algo de Jimena Barón? ¿Está bien?". La respuesta del periodista fue contundente: "Sé algo groso", dijo.

Luego fue la la panelista de Bendita TV, Vicky Braier, conocida en redes como Juariu, compartió otro mensaje en donde deja entrever que el secreto de Jimena es que está embarazada. "La Cobra está embarazada, me lo cuenta una amiga de Tucumán muy allegada a la familia López", le comentó una seguidora.

Lo cierto es que, tras estas versiones, De Brito llevó la palabra oficial de la ex de Daniel Osvaldo. "Descarto de la noticia de embarazo a Jimena Barón porque hablé ayer con ella. Muchos me decían 'está embarazada la Cobra'", arrancó.

"Ella sigue con el Tucu, se fueron a Tucumán, pero no está embarazada. ¿Saben lo que me dijo Jimena Barón, y me mandó foto de prueba? El cul.. tengo embarazo. Ese es el textual de ella y me mandó una foto que no voy a mostrar, no es el horario, y se mataba de risa de los rumores", contó el conductor.