Ivana Icardi es la hermana de Mauro Icardi. Es modelo e influencer. En la actualidad tiene 28 años y se hizo conocida en los medios de comunicación por participar en Gran Hermano 2016, temporada transmitida por América TV.

Es oriunda de Rosario, pero hace vida activa en Europa, en donde también participó en otros reality shows como Supervivientes, La Casa Fuerte en España, y Grande Fratello en Italia.

A pesar de que es hermana del esposo de Wanda Nara, desde hace un tiempo que sostiene una mala relación con Mauro, lo que sería este el motivo por lo que Ivana Icardi no ve a sus sobrinas Francesca e Isabela Icardi.

Ivana Icardi

Los motivos por los que Ivana Icardi no ve a sus sobrinas, Francesca Icardi e Isabela Icardi

Hace un tiempo que se maneja la información de que el alejamiento del futbolista con su hermana es porque no existe una buena relación con la mujer que él escogió para ser su esposa. Incluso, en una oportunidad, Ivana Icardi señaló a la prensa española que para Wanda Nara, ella era "lo peor del mundo", revelando así la fuerte interna familiar que existe.

"Si tuviera el teléfono, llamaría a mi hermano, pero no lo tengo. Yo traté de pedirle el teléfono a mi madre, pero incluso ella no sabe nada de él, llevan meses sin hablar", agregó en esa nota la modelo.

Francesca Icardi e Isabela Icardi

Por otra parte, Luis Ventura también aportó información que explicaría por qué Ivana Icardi no tiene algún tipo de comunicación con Francesca e Isabela. "Lo que yo escuché, es que no era por dinero (la pelea de los hermanos) Lo que le reclama es que vaya a ver a la madre. Eso no es guita, eso es amor", destacó el periodista.

Sin embargo, su colega de A la Tarde, Débora D' Amato reveló que la pelea viene porque la familia de Mauro no entiende que el dinero que ganó jugando fútbol es solamente de él y que está en su conciencia si quiere compartirlo o no. "La realidad de esta típica disputa por dinero, es que no se bancan que el jugador arme una nueva familia y que entiendan que ese dinero es de él. En tal caso, si la quiere o no compartir, es problema de él", sentenció la comunicadora.

Mauro Icardi, Francesca Icardi e Isabela Icardi

Pero, a pesar de que la prensa confirmó que ambos hermanos no se la llevan bien, Ivana Icardi tuvo un gesto hacia Mauro Icardi en el día de su cumpleaños. En medio de la polémica posteó una foto retro del deportista, de cuando era un niño junto a su madre y sus dos hermanos.

"Feliz cumpleaños. Que seas siempre feliz", escribió Ivana Icardi, dejando atónitos a todos sus seguidores. Mauro Icardi por su parte, no respondió a la publicación, dejando en evidencia que hasta que no se arregle su vínculo, la chica reality jamás podrá acercarse a sus sobrinas, Francesca Icardi e Isabela Icardi, también hijas de Wanda Nara.

