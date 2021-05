Recorré cada detalle del atuendo de Fabiola Yáñez para la audiencia con el Papa Francisco

Continuando con la gira Europea, Fabiola Yáñez y Alberto Fernández visitaron al Papa Francisco en una audiencia oficial y protocolar. Allí la Primera Dama sorprendió con su impoluta imagen y acierto a la hora de respetar cada detalle ante el Santo Padre.

Vestir de negro, sin escote, manga larga, falda por debajo de las rodillas y cubrir la cabeza con mantilla son las reglas conocidas a la hora de una audiencia con el Santo Padre en el Vaticano. Fabiola junto a su equipo eligió a Adrián Brown, para que le creara un diseño que respetara todas las exigencias de la audiencia.

Fabiola en una pieza en línea A con mangas largas angostas.

El diseñador argentino y médico dermatólogo, aseguró: "Para mí fue un gusto conocerla y me generó mucha emoción confeccionar el vestido para el encuentro con el Papa Francisco. Que un vestido mío vaya al Vaticano es algo que en lo personal me conmueve. Todo se dio naturalmente. Ella me vino a ver y enseguida imaginé la escena, me bajó el dibujo".

En cuanto al diseño, él creó una una pieza en línea A con mangas largas angostas pero siguiendo la misma línea. El cuello es a la base y el largo es el sugerido por el protocolo del Vaticano.

Brown, ferviente católico y amante de las imágenes religiosas, se inspiró en su adorada Santa Teresita conocida también por su amor a las rosas. "Elegí un guipur maravilloso que homenajea esa flor. El vestido es de cloqué con aplicaciones de ese género. Me parece que tiene mucho simbolismo, que transmite un mensaje de espiritualidad y sencillez".

Flor Tellado confeccionó un fantástico fascinator que logró la alquimia perfecta con todo el atuendo.

Días antes del encuentro con el Papa Francisco, Fabiola Yañez lució en Lisboa otra creación suya muy ponderada, un vestido púrpura, con vuelo sutil y plisado. "El color le sienta muy bien. Además el morado está asociado a la lucha feminista".