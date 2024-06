Gran Hermano está promediando su final y la competencia se pone cada vez más rabiosa. Mientras que Furia Scaglione es la participante más popular y que muestra las mayores chances de resultar ganadora, muchos seguidores del programa y periodistas consideran que desde el show buscan que así sea.

Fue esta mañana que Ángel de Brito apuntó contra le reality show y expresó una fuerte crítica al ver el formulario de inscripción para el público que quiera asistir a la gana. El mismo ofrece la posibilidad de asistir el domingo 9 de junio o el lunes 10, por lo que el periodista entendió que la gala se dividiría en dos.

"Más polémica con Gran Hermano: van a dividir la gala nuevamente como hicieron en el versus con Cata para cuidarle el cul* a Furia", expresó el comunicador en sus redes sociales y no tuvo miedo a expresar su teoría de que desde el programa buscarían beneficiar a la participante.

Santiago del Moro le respondió a Ángel de Brito

Antes de seguir creando confusiones, el conductor del programa de televisión salió a aclarar en sus redes cómo será la seguidilla de galas el próximo domingo y el lunes. "NO SE DIVIDE! El lunes hay gala porque entran Familiares/seres queridos a jugar por un súper premio ! No tiene nada que ver con lo q pase el Domingo", escribió en la red social de la X.

Entre los comentarios que recibió la publicación de Santiago del Moro sobre lo que pasará en Gran Hermano se destacaron: "Dios no se cansan de meter gente, se olvidaron que tenían que estar aislados", "Y no, 1 vez la pudieron salvar a Furia, 2 veces no van a poder", "El domingo van a seguir dibujando los resultados para proteger a la desquiciada. Dibujan votaciones, no pasan los tapes de sus agresiones sino tapes pedorros para sensibilizarle la imagen y no la sancionan por todas las veces que ha cometido faltas".