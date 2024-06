En medio de la expectativa por conocer al próximo ganador de Gran Hermano 2023, el popular conductor de televisión Ángel de Brito ha dejado a todos boquiabiertos con una revelación inesperada. Durante la transmisión en vivo de su programa LAM, De Brito anunció los nombres de dos reconocidas figuras que ingresarán a la casa más famosa de Argentina, no como participantes regulares, sino con una misión especial que promete revolucionar el ambiente del reality show de Telefe.

“Me están quemando el teléfono con los que entran a Gran Hermano. Entran a la casa dos personas, entran en dupla y, podemos decir, con una misión. Entran un toque, no se quedan, no nominan, no votan y no eliminan”, comenzó diciendo Ángel de Brito ante la gran revelación de la sorpresa ante sus angelitas y el público. Esta noticia despertó inmediatamente la curiosidad sobre la identidad y el propósito de estos nuevos visitantes.

Los chicos de Gran Hermano.

Los elegidos para la misión de Gran Hermano

Finalmente, De Brito despejó todas las dudas y reveló los nombres de los famosos que ingresarán a la casa: Pichu Straneo y Nazareno Móttola, conocidos por sus hilarantes imitaciones en La Peña de Morfi. “Entran dos imitadores: Pichu Straneo y Nazareno Móttola a imitar a Juliana ‘Furia’ Scaglione y a Emma Vich. ¡Me encantan los dos!”, exclamó el conductor, visiblemente entusiasmado.

La entrada de Pichu y Nazareno no será como la de otros invitados anteriores. De Brito aclaró que los imitadores no se quedarán de manera permanente, ni participarán en las nominaciones, votaciones o eliminaciones. “Lo que no sé es cuándo entran. Porque si entran la semana que viene, me da turbio. Tendrían que entrar antes de la eliminación del domingo”, comentó, destacando que su presencia será temporal pero significativa.

La llegada de estos dos personajes cómicos promete generar una mezcla de sorpresa y diversión entre los actuales participantes de Gran Hermano 2023. “Los participantes no lo van a poder creer. Hay que ver cómo impacta en la casa porque es información”, añadió De Brito. La misión de Pichu Straneo y Nazareno Móttola será imitar a dos de los concursantes más notorios de esta edición, Juliana “Furia” Scaglione y Emma Vich, lo que seguramente añadirá un toque de humor y desconcierto en la dinámica del reality.

Expectativa y reacciones

La noticia ha generado una ola de comentarios y especulaciones tanto dentro como fuera del programa. Los seguidores de Gran Hermano 2023 están ansiosos por ver cómo reaccionarán los participantes a esta inesperada intervención y cómo influirá en el desarrollo del juego en sus etapas finales. La elección de Pichu y Nazareno, conocidos por su capacidad para capturar y exagerar las peculiaridades de las personas que imitan, asegura momentos de risa y tal vez un poco de tensión, dependiendo de cómo se tomen las imitaciones los concursantes originales.

Ángel de Brito ha vuelto a sorprender a la audiencia con una primicia que añade una nueva capa de interés y emoción a Gran Hermano 2023. La entrada de Pichu Straneo y Nazareno Móttola al reality con una misión especial no solo promete entretener a los espectadores, sino también agitar la dinámica dentro de la casa. Mientras el público espera con ansias este episodio, una cosa es segura: Gran Hermano sigue siendo impredecible y lleno de sorpresas hasta el final.