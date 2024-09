Victoria y David Beckham mantienen una relación hace 25 años, lo cual, a veces, no es fácil, pero en su caso, pese a los rumores que atravesaron, se muestran tan enamorados como el principio. Las distintas crisis que afrontó la pareja en el pasado los volvió más unidos, a pesar de que muchos sostienen que la pareja sigue junta solo por negocios en común.

La revelación de Victoria Beckham sobre el nuevo hobbie de su marido

Según la prensa británica, el matrimonio entre el futbolista y la ex Spice Girls está roto, y solo mantienen la imagen del matrimonio feliz por sus hijos y la gran cantidad de negocios que tienen en común. Por lo que las últimas declaraciones de Victoria Beckham llamaron la atención de todo el mundo, al demostrar lo contrario.

Sin embargo, la diseñador si admitió que a veces tienen "problemas" y tiene el deseo es recuperar a su marido, ya que está meramente enfocado en su nuevo hobbie, los trabajos que tiene en la granja. “¿Quién es este hombre? Devuélvanme a mi marido”, expresó Victoria Beckham entre risas viendo como su marido se mantiene muy ocupado.

De todas formas, la empresaria británica trata de encontrarle las ventajas a todo esto, con las distintas verduras que David Beckham trae a la casa, fruto de sus cosechas y ella prepara comidas para la familia. “Así que, no está mal, y luego, tenemos un montón de papas. Hoy voy a hacer papas fritas, porque me gusta lo salado, no lo dulce”, expresó Victoria Beckham.

Siendo esta una nueva transformación que el exfutbolista está atravesando a nivel personal, si bien se mantiene con la mente en los negocios, el trabajo en la granja y en la huerta que poseen paso a ser uno de sus hobbies favoritos y ahora es donde David Beckham busca especializarse, como en todas las cosas que realiza.

“Mi col rizada va bien. Puedo oír a mis compañeros del East End diciendo: ‘Ha cambiado’. Mi mujer me dijo que acortara el video, pero obviamente no le hice caso, así que lo siento… mi contenido solía ser motos y camping, ahora es col rizada, miel y flores para la casa”, relató David Beckham.

Sabiendo que su Victoria Beckham es quien más lo apoya y acompaña en todos los proyectos que inicia, David Beckham agregó “Siempre me ha dado confianza en mí mismo, y sigue dándomela ahora, incluso después de 27 años. Ella todavía me da esa confianza, ya sabes, de querer tener buen aspecto y querer sentirme bien”.

