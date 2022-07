Revelan cómo está Jason Momoa tras el accidente que casi le cuesta la vida

Jason Momoa sufrió un accidente el pasado 24 de julio en Los Ángeles.

Mientras conducía su auto por la ruta, chocó de frente contra una moto. Afortunadamente, tanto el actor como el otro conductor, salieron ilesos.

A tres días del accidente, la revista Us Weekly publicó el estado actual del intérprete de Aquaman. Según su web oficial, una fuente les reveló que "se está recuperando bien. Todavía está extremadamente sacudido por el trauma de todo y agradecido de haber salido relativamente ileso y de que el otro conductor también esté bien".

Sobre el accidente

Desde Us Weekly cuentan que Jason Momoa conducía por Old Topanga Road cuando otro automovilista cruzó la doble línea amarilla y chocó contra su Oldsmobile de 1970.

El otro conductor iba en moto y salió despedido de la misma durante la colisión. El hombre de 21 años fue atendido por heridas leves en el cercano Hospital de Northridge, según la Patrulla de Carreteras de California. El accidente se está investigando actualmente.

Días atrás, el ex de Lisa Bonet, fanático de las motos, había hecho un gran anuncio: "Estoy muy emocionado de compartir mi segunda colección de Harley Davidson con todos ustedes. Inspirada en mi amor por las motos vintage y por mi casa", comenzó contando en sus redes. Y luego señaló: Lo fotografiamos todo mientras corría en la tierra con mis amigos filmando nuestro nuevo programa On The Roam. No puedo esperar a que lo vean. Espero que disfruten de la colección, todo se ve mejor sucio".

Jason Momoa, de 42 años y con dos hijos, celebra la vida y agradece tener una nueva oportunidad para seguir disfrutando de todo lo que le gusta hacer, como las motos y la actuación.