Rodrigo de Paul y Tini Stoessel confirmaron su separación el pasado 1 de agosto y provocaron una fuerte sorpresa entre sus fans.

"Quiero contarles que con Rodrigo decidimos terminar nuestra relación. Vivimos momentos muy lindos, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona que quiero y respeto mucho. Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas", decía el comunicado de la cantante en Twitter.

Al mismo tiempo, Rodrigo de Paul compartió un mensaje similar y las especulaciones sobre los motivos de la ruptura comenzaron a surgir.

En ese entonces, Ángel de Brito habló sobre la charla con el futbolista y dio detalles de los motivos de la decisión. "Hay mucho amor pero hicieron mucho daño. No sé si es para siempre, ni nada. Esto puede aflojar las especulaciones y seguir cada uno por su lado", contó De Brito sobre la conversación con el futbolista.

Cómo está hoy Rodrigo de Paul tras la separación con Tini Stoessel

Días atrás, Mariana Brey contó cómo está Rodrigo de Paul tras la separación.

El deportista viajó a Miami en plenas vacaciones de su equipo y también coincidió con Tini Stoessel en la ciudad.

"Las diferencias serían casi irreconciliables. Por otro lado, hablan de una fuerte crisis. Desde el entorno de De Paul, me cuentan que en los últimos días a él se lo había visto muy triste, bajoneado y deprimido con la situación", disparó.

"Lo que más triste lo tenía eran las discusiones en las que no podían acordar. Esto es muy reciente. Algunos adjudican este problema personal de Tini a los problemas de la pareja", dijo Brey sobre Rodrigo de Paul. "A mí me lo describen como una crisis, no una separación. Por eso está bajoneado, y eso lo dicen a la distancia porque la familia está en Argentina y él en España", tiró.