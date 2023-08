Rodrigo de Paul puso el grito en el cielo al enterarse de que su expareja y madre de sus hijos, Camila Homs, participaría del reconocido certamen de Marcelo Tinelli, Bailando 2023. El futbolista temía que la aparición de la modelo en el programa afectara su relación con Tini Stoessel, que en ese momento estaba en la cuerda floja.

Hoy hablaron sobre la reacción del campeón del mundo y cómo se encuentra ahora en Socios del Espectáculo. "Él le puso una cautelar para que no lo nombrara, pero se terminó separando igual. En el fondo, cree que todo tiene que ver con eso", contó el equipo del ciclo de ElTrece.

Rodrigo de Paul dejó de seguir a Tinelli en las redes.

Pero eso no fue todo, ya que también revelaron que el deportista estaría enojado con Tinelli por haber convocado a su ex: "Está enojado con Marcelo y lo dejó de seguir en las redes. No soporta que haya convocado a Camila Homs a su programa, no se lo perdona", aseguró Nancy Duré y agregó: "Es sabido que todos los jugadores son cholulos de Tinelli y que lo haya dejado de seguir es todo un gesto".

Imagen reciente de Camila junto a José.

Las personas cercanas a Cami Homs aseguran que su idea es separarse de la figura de Rodrigo de Paul, por lo tanto, no hablaría de él en el Bailando, a pesar de su enojo por el posible engaño. Duré cerró el tema y expresó: "Está segura y la gente del fútbol sabe que la relación de Tini y De Paul viene desde la Copa América cuando Camila estaba embarazada".

¿Qué le pidió José Sosa a Cami Homs tras la reciente separación de Rodrigo de Paul?

Luego del anuncio que tanto el futbolista como la cantante compartieron en sus redes sociales anunciando que decidieron terminar con su relación, Camila Homs apareció en Desayuno Americano. Sin embargo, la modelo decidió no hablar mucho del tema, y solo reveló que la noticia la tomó por sorpresa.

A la noche en LAM, Yanina Latorre contó al aire que Cami Homs recibió un mensaje al celular del representante de su pareja, donde el deportista le pedía que no hablara tanto sobre el tema.

J.C.C