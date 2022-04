Desde que Rodrigo De Paul se separó de Camila Homs, comenzaron a circular fuertes rumores que lo vinculan con Tini Stoessel. Aunque la nueva pareja no oficializó su romance, dejaron en evidencia en redes sociales que compartieron el fin de semana en Ibiza. Fue Estefi Berardi quien logró capturar el detalle que De Paul descuidó, y esta mañana reveló el motivo por el cual la cantante y el futbolista no blanquean su relación.

Revelan el motivo por el cual Tini Stoessel no oficializa su noviazgo con Rodrigo De Paul

Este fin de semana, Tini compartió un video en su cuenta de Instagram donde se veía la marca del vehículo en el que circulaba. Estefi Berardi averiguó de qué auto se trataba y descubrió que era el mismo rodado que tiene Rodrigo en Madrid. Mientras tanto, el futbolista publicó un tweet sin quitar la ubicación, y con ese detalle demostró que estuvo en Ibiza al igual que la intérprete de “Miénteme”.

Revelan el motivo por el cual Tini Stoessel no oficializa su noviazgo con Rodrigo De Paul

“Por consejo de ambas familias no querían blanquear. Sobre todo, por consejo de los padres de Tini, de Mariana y Alejandro. Pero fue muy difícil frenarlo porque son tan expuestos, que les seguimos el paso” comenzó diciendo Estefi Berardi en Mañanísima, al revelar el motivo por el cual la nueva pareja no blanquea su vínculo; y agregó: “Se critica mucho a Tini, por las historias que subió Camila Homs, que salió a matar a la ‘tercera en discordia’, con que se mete en una familia con chicos. Pero el sorete es el tipo... Igual, yo tengo el dato de que esto viene antes de la separación”.

Revelan el motivo por el cual Tini Stoessel no oficializa su noviazgo con Rodrigo De Paul

“No me gusta meterme en la vida de los demás. Solo decir que jamás entenderé a las minas que se meten con hombres casados y arruinan familias” publicó días atrás la ex de Rodrigo De Paul en su cuenta de Instagram.

La palabra de Camila Homs: “La vida es un boomerang”

Camila Homs decidió habilitar su cuenta de Instagram para interactuar con sus seguidores y desde allí dio a conocer algunas interesantes respuestas a las preguntas sobre su vida y su forma de ver algunas situaciones que pasan en este momento.

Camila Homs cree que quienes se la pasan hablando de la vida de los demás no tienen vida propia. Cami afirmó que hay tres cosas que no se banca en la vida: “La mentira, la hipocresía y la falsedad”. También habló inclusive sobre el feminismo, y esto dijo: “No me considero loca del feminismo, pero a la mujer se le respeta, se la valora y se la escucha siempre”.

Con más de 10 años de relación y dos hijos con el centrocampista Rodrigo de Paul, Camila comentó que la comunicación, la confianza y el sexo, con tres aspectos claves en una pareja. Asimismo, resaltó que prefieren que le sean siempre sinceros, pese a que la verdad le pueda doler. “La sinceridad antes que todo”.

Un usuario le preguntó si cree en el karma. Su respuesta es cortita y al pie: “¡Pues claro! La vida es un boomerang”.

FF