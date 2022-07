Emily Lucius habló de su situación actual: "Lloro todos los días"

Emily Lucius ingresó hace casi dos meses a El hotel de los famosos, cuando hacía una semana que estaba al aire.

Su paso por el reality fue uno de los más comentados por todos los conflictos que surgieron a su alrededor.

La influencer hasta ha recibido mensajes amenazantes, confirmado por su propia hermana, Belu Lucius.

Esta noche, finalmente, en LAM transmitieron la primera entrevista que dio Emily Lucius y en ella contó de todo.

Emily Lucius en El hotel de los famosos.

La palabra de Emily Lucius

Lo primero que aclaró Emily Lucius fue que, por contrato, aún no puede dar notas, por eso hasta ahora no lo hizo. Sin embargo, ante la insistencia del notero, la influencer habló de su situación actual.

"Desde que salí del reality lloro todos los días", confesó Emily Lucius. También contó que bajó mucho de peso, que tuvo asistencia médica y que contó con el apoyo de su familia y sus amigos.

Por otra parte, con respecto al reality, la hermana de Belu Lucius señaló: "Se muestra lo que se quiere mostrar. Hay muchas cosas que no se mostraron".

Ya dará más detalles cuando termine el famoso programa.

Emily Lucius ingresando al reality.

El mal momento de Emily Lucius tras su salida de "El Hotel de los Famosos"

El Hotel de los Famosos" se convirtió en uno de los realitys más polémicos de nuetro país, siendo el único que nació en Argentina, el formato es un éxitos que próximamente se venderá a otros países. Pero así como fue un éxito que los televidentes amaron, también fue un padecimiento para algunos de los participantes, como es el caso de Emily Lucius.

Días atrás, Imanol Rodríguez estuvo en el programa "Por Si Las Moscas" y reveló que tiene un vínculo fluído con Emily Lucius porque su novia es amiga de la influencer. El hijo de Miguel Ángel Rodríguez expresó: "Emily no está bien. Siento que entró a un mundo donde no estaba 100% preparada y se encontró con un monstruo que es la tele. Creo que muchas cosas la tomaron por sorpresa y no pudo manejarlo".

Emily Lucius e Imanol Rodríguez.

Como si eso fuera poco, el último eliminado de "El Hotel de los Famosos" agregó: "Realmente es un impacto fuerte con lo que pasó afuera. Cuando se sienta preparada lo hará y hablará. Es una mina divina, creo que hay muchas cosas que se exageraron, pero doy fe de que Emily no es una mala mina".

Imanol Rodríguez fue claro al manifestar que no todo lo que se ve en la tele es la realidad de lo que pasó, ya que se trata de un juego y que hay trabajo de edición, no están al aire las 24 horas del día que comparten dentro del hotel, por lo que sentenció: "Es un reality, pero también construimos una especie de novela. Ni uno es tan bueno, ni otro es tan malo. Con todos me llevé de diez, todos son buena gente".