Revelan la picante charla entre Cubero y Nicole Neumann tras confirmar que tiene COVID

Después de confirmar que tiene coronavirus, Nicole Neumann enfrentó una nueva polémica junto a Fabián Cubero.

Al parecer, quien filtró que la empleada de la modelo fue diagnosticada con COVID fue Mica Viciconte junto a Poroto y estalló la guerra. Después del descargo de la diosa, en Nosotros a la Mañana revelaron más detalles de esta interna y del diálogo que mantuvo la ex pareja sobre el cuidado de Indiana, Allegra y Sienna, quienes quedaron con la modelo en su casa.

"Cuando ella se entera que es positivo, lo llama al padre y le dice, 'las nenas no pueden salir de acá, pero te abro las puertas de mi casa para que entres y te quedes en la habitación de las nenas. Yo me aislo, pero no te voy a prohibir ver a tus hijas'", contó la periodista Sandra Borghi en el ciclo.

"Ella le dijo yo te abro las puertas de mi casa y podés venir ver a tus hijas las veces que quieras. Y la respuesta de él fue, 'bue, no me voy a morir por estar diez días sin ver a mis hijas'. Empecemos a contar las cosas como son. No la defendemos porque sí, la defendemos porque tenemos pruebas de lo que estamos diciendo", agregó.

Las declaraciones de Borghi se dan después de que Nikita compartiera en sus historias de Instagram las conversaciones con Daniela, la empleada que quedó aislada tras dar positivo de coronavirus.