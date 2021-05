Salen a la luz los motivos de la separación de Laurita Fernández y Nicolás Cabré

Laurita Fernández contó que no está más en pareja con Nicolás Cabré. A raíz de eso, comenzaron a circular las especulaciones sobre la separación.

Según se pudo saber la bailarina no soportaba los "celos" y los "reclamos" del actor: "Laurita se veía algo agobiada por los celos y los reclamos de Cabré, a quien sindican como un buen muchacho, noble, de corazón generoso, más amable de lo que supone su hosca imagen pública pero muy decidido y muy firme en sus posturas", aseguraron allegados.

Por otro lado, la convivencia fue un detonante. Según la revista Paparazzi, ella sería "desordenada y poco rigurosa con la limpieza"; al contrario, él sería una persona estructurada y ordenada.

Al conocer la noticia, Angel de Brito se comunicó con Laurita: "Ella me dijo que no quería hacer una tapa de revista diciendo 'Me separé' y por eso, se lo adelantó antes a los fans por las redes. Yo le dije que esas tapas iban a estar pero lo que me dijo fue que no quería que la promoción del programa se mezclara con su vida privada".

El periodista remarcó que en reiteradas oportunidades le preguntó cuál fue la causa de la separación: "Vaníamos con muchas diferencias pero terminamos bien. Sentimos que lo mejor era tomar caminos diferentes", dijo Fernández. También, ella abrió su corazón y se sinceró: "Estuve muy triste cuando nos separamos. Pero ahora estoy bien, y puedo hablar".

Así Laurita Fernández confirmó que se separó de Nicolás Cabré

Laurita Fernández confirmó que está separada de Nicolás Cabré. De forma sorpresiva y a través de sus redes sociales, la actriz y bailarina reveló la novedad de que está soltera.

Todo surgió con una consulta de un fan que Fernández respondió a través de Instagram Stories. "¿Seguís con Nico?", le preguntó un seguidor y Laurita respondió: "Hace más de un mes que no estamos juntos. Nos queremos mucho, fueron tres años hermosos", reveló.

Previo a esto, la pareja había estado distanciada a mediados de 2020, sin embargo se habían dado una segunda chance y estaban preparando todo para vivir juntos definitivamente en una casa que estaban acondicionando, una propiedad se encuentra en Haras del Pilar y, según rumores, está valuada en 340.000 dólares.