Nicole Neumann y sus hijas están ocupándose de los preparativos de su casamiento con Manu Urcera. Al parecer, salen muy seguido, con Indiana incluida. En las últimas horas trascendió que no existe ningún tipo de crisis en la relación de la rubia con su hija mayor, Indiana, como lo contó hace unos días Fabián Cubero.

Al menos, esto informó Maite Peñoñori en Intrusos este miércoles, donde reveló las "salidas secretas" que realizan madre e hijas. La panelista brindó detalles de cómo está la relación entre la conductora y su hija mayor, Indiana Cubero.

Peñoñori negó que no se hablaran desde el año pasado y también dijo que no están distanciadas. Que se ven, aunque no viven juntas. Y que se encuentran, al menos, una vez a la semana, pero no en su casa. "Comparten una salida juntas, sin sus hermanas y sin Manu Urcera", contó la periodista.

"Nicole pasa a buscarla a la salida del colegio, meriendan juntas y luego la acerca a la casa de Cubero", detalló la comunicadora. En esta misma línea, comentó que la semana pasada se dio una situación, cuando Fabián Cubero se acercó a retirar a Indiana en el día que había pautado hacerlo Nicole.

Flor de la V, la conductora del ciclo, aseguró que la información que estaban dando en el programa previene del entorno más cercano de Nicole Neumann, precisando que era de allegados a su prometido, Manu Urcera.

Nicole Neumann e Indiana Cubero.

Por último, agregó no sólo que Indiana asistirá a la boda de su madre, sino que contrató a una estilista para que la acompañe (y también a sus hermanas, Sienna y Allegra) y las asesore sobre los diferentes outfits que usarán en los tres días que durará el ansiado evento.

Fabián Cubero contó el motivo por el que Indiana no quiere vivir con Nicole Neumann

Hace unos días, Fabián Cubero brindó una entrevista para la revista Pronto y blanqueó el distanciamiento de madre e hija, siendo este el motivo por el que la adolescente eligió vivir junto a él, con su hermanito Luca y Mica Viciconte.

El ex futbolista se encargó de compartir la interna familiar y reveló: “Indiana está viviendo conmigo y esa es la realidad. Quiere vivir conmigo, que soy su papá porque no se estaba sintiendo cómoda en lo de su mamá. Simplemente tomó la decisión de venirse a vivir conmigo”.

Mica Viciconte e Indiana Cubero.

Y añadió: "Ella está bien, contenta y se la ve todo el día sonriente. Disfruta de estar con su hermano, conmigo y se lleva muy bien con Mica. Hace varios meses que no ve a la mamá y hasta ahora, no tuvo momentos en los que la vimos decaída o triste’’.