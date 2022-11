Tini Stoessel llegó a Qatar y la encargada de dar la primicia fue Yanina Latorre, amiga de Mariana Muzlera, la mamá de la cantante.

Tras el revuelo que la presencia de Tini Stoessel en Qatar, generó, Yanina Latorre salió en su resguardo, la defendió de los haters que la acusan de "mufa" y agregó los verdaderos motivos que según ella, la impulsaron para ir a la sede del Mundial de Qatar 2022.

Revelan los verdaderos motivos por los que Tini Stoessel llegó a Qatar.

"Hoy a las 00 hs de Qatar es el cumpleaños del papá (Alejandro Stoessel)... El papá este año tuvo muchos problemas de salud, estuvo internado y no la pasó nada bien y mañana 26 (Nov.) es su cumpleaños, a las 00 hs de Qatar y lo festejaban los tres en un restaurant en familia. Está con su hermano (Francisco Stoessel)", respondió Yanina a la pregunta de Ángel de Brito, por qué fue a Qatar Tini.

Según la panelista, la cantante dudó mucho en si viajar o no a Qatar, pero fue Mariana quien convenció a la cantante de que vaya para pasar esta fecha junto a su padre y su hermano. Estas declaraciones de la angelita alejan a la cantante de la esfera de Rodrigo de Paul. "Esté o no con él allá, la van a pu**ar igual", remarcó Latorre en el aire de LAM.

Yanina afirmó que Francisco Stoessel llegó a Qatar mucho antes de que arrancara el Mundial, pues trabaja organizando eventos y Alejandro tiene una productora, que por temas de trabajo lo ubican en la sede mundialista. "Se sumó Tini, va a ir al partido, supongo".

La panelista aseguró que Tini Stoessel no solo, no quería ir por los comentarios de los haters, sino, porque realmente no quería distraer a Rodrigo de Paul. "La gente hoy en día no está bien con el tema de...".

"Tini Stoessel tomó la decisión de ir para estar con el padre, porque no se iba a perder con Alejandro Stoessel por ir o no a un partido de fútbol", subrayó la panelista.

El mensaje que Tini Stoessel de dio a Rodrigo de Paul para alentarlo

El pasado 11 de noviembre cuando se conoció la lista oficial de todos los jugadores convocados al Mundial de Qatar 2022, la cantante sorprendió en Twitter con un emotivo mensaje de aliento para el centrocampista.

Este mensaje no hubiera llamado tanto la atención, de no haberse dado en medio de los rumores que aseguran que los dos están separados. "Estoy tan orgullosa de vos. te felicito desde lo más profundo de mi corazón", escribió Tini Stoessel.