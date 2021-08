Revelan más detalles del supuesto embarazo de Fabiola Yáñez: "No llega a los tres meses"

Fabiola Yáñez fue involucrada en rumores de embarazo después de unas curiosas fotos que compartió en sus redes sociales.

La Primera Dama apareció agarrándose la panza durante a visita oficial junto a Alberto Fernández a la provincia de Misiones para relanzar oficialmente el plan PreViaje.

Aunque no se confirmaron las versiones, en LAM dieron más detalles sobre el supuesto embarazo. "Amigos que tengo que se mandan mensajes con él, el propio presidente no se los desmiente. Deja la puerta abierta. Cuando le preguntan si Fabiola está embarazada dice: 'aún es muy prematuro. Todavía no te puedo contestar nada'", contó Pía Shaw en el programa de Ángel de Brito.

Las fotos de Fabiola Yáñez que despertaron rumores.



Mientras que la panelista Majo Martino aportó más detalles. "A mí gente muy allegada a Alberto me lo confirma. A mí me confirman que Fabiola Yáñez está embarazada y que no llega a los tres meses. Que tiene que hacerse estudios para chequear que todo siga bien", contó.

Las fotos de Fabiola Yáñez que despertaron rumores

Los rumores de embarazo se generaron durante el fin de semana por una serie de fotos de Fabiola Yáñez agarrándose la panza.

En las imágenes se ve a Fabiola poniendo sus manos sugestivamente sobre su vientre. En otra imagen que fomentó el rumor, se ve a la primera dama sentada, siendo enfocada de costado.

Las fotos de Fabiola Yáñez que despertaron rumores



Estas postales se realizaron en el marco del lanzamiento de la segunda edición del programa de estímulo al turismo PreViaje, desde el Parque Nacional Iguazú en Misiones. El presidente volvió a mostrarse con su pareja, luego del revuelo que se generó en torno al festejo del cumpleaños de la primera dama el año pasado en la Quinta de Olivos, en medio de la cuarentena estricta por la pandemia de coronavirus.