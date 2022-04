Revelan que Luciana Salazar buscaría ser mamá siguiendo los pasos de Ricardo Fort

Luciana Salazar es muy feliz siendo la madre de Matilda, a quien tuvo a través de un vientre subrogado. Sin embargo, la modelo estaría pensando en el futuro y en la posibilidad de tener más hijos.



Hace unos días surgieron versiones entre la modelo y su ex, Martín Redrado, sobre los pagos al centro de fertilidad en donde ella conserva sus óvulos en caso de querer volver a ser mama. En LAM hablaron sobre este asunto y Estefi Berardi dio algunas precisiones sobre el estado de las cosas y las averiguaciones que hizo Luciana sobre esto.

"Me dicen que los óvulos están congelados, no se cortó nada ni el pago ni nada. Hubo un ultimátum del laboratorio para que se pague en tiempo y forma porque hubo demora en los últimos meses y con diferentes tarjetas", comenzó la panelista y agregó: "Te aseguro que si no pagan, el laboratorio va a tomar una decisión drástica".



En base a esto, Salazar estaría tomando medidas de precaución para en todo caso continuar con la preservación de sus óvulos en otro lugar. "Ella llama mínimo dos veces por semana al laboratorio para asegurar que su cuenta no esté vencida y piensa seriamente llevarse sus óvulos a un laboratorio de California, el mismo que usó Ricardo Fort con el fin de ser madre en 2023, pero ya le dijeron que el procedimiento no es viable", completó la "angelita".

Fernando Burlando enfrentó rumores sobre quién es el padre de Matilda, la hija de Luciana Salazar

Días atrás, en "Socios del espectáculo se había vuelto a hablar sobre las versiones que indican que Martín Redrado, ex de Luciana Salazar, sería el donante de esperma que eligió para engendrar a Matilda. Sin embargo, después de muchas especulaciones, Mariana Brey habló con Fernando Burlando, abogado del economista, quien dio por terminadas las versiones.

"Estoy hablando con Fernando Burlando en este momento que es abogado de Redrado y me dice: 'No es el padre, garantizado. Decí que te lo dije yo. Hay una menor'", relató la panelista, que estaba en conversaciones con el letrado.