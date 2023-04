Valeria Lynch y Cau Bornes se separaron en 2019, luego de trece años de relación. El músico tiene una hija, Tais, quien decidió quedarse a vivir con la cantante luego de la ruptura. Si bien el gesto demostró una excelente relación entre ellas, todo parece haber ido en picada desde ese entonces, dado que la habría echado de su casa.

Fue en Socios del Espectáculo donde revelaron la primicia, adelantando: “Desde que Lynch se puso de novia con el músico Mariano Martínez – ex guitarrista de Ataque 77 -, la cosa entre ellos empeoró. Tais y Mariano, no se llevan bien”. A lo que Nancy Duré agregó: “Tais estaba angustiada, me dicen que dijo ‘por culpa del novio perdí a mi mamá”.

Valeria Lynch y Tais Bornes.

Ante esto, la panelista fue muy contundente al afirmar: “Me mandaron un audio donde dice textual, que Valeria la echó, pero que incluso podría haber sido Martínez el que la sacó de la casa”.

Cabe destacar que la cantante y su hijastra eran muy unidas. Luego de la muerte de la mamá de Tais, Lynch la adoptó como una hija y la dejó quedarse a vivir con ella, incluso después de la separación con su padre, Cau Bornes. Es más, en una ocasión declaró: “Tais va a cumplir 21 años y vive conmigo. Pero ya está teniendo su independencia y yo la estoy incitando a que la tenga pero no en el sentido de decirle ‘andate, quiero que te vayas’, porque mi casa va a estar siempre abierta para ella, para mis hijos y para todos”.

Parece ser que los dichos pasados de Valeria Lynch no coinciden con lo sucedido en la actualidad, ya que en Socios revelaron que la cantante habría echado a su hijastra, Tais, debido a que la relación con su actual novio, Mariano Martínez, no era para nada buena.

H.O