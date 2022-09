Revelaron cómo fue la reacción de la familia de Benjamín Vicuña por el post de la China Suárez

La China Suárez dedicó un sentido mensaje para su ex suegro, Juan Pablo Vicuña, después de la confirmación de su partida.

La actriz de 30 años compartió una serie de imágenes y videos para el papá de Benjamín Vicuña que, según reveló Yanina Latorre en LAM, no cayó bien en el entorno.

"No le gustó a la familia de Benjamín Vicuña ese post", comenzó la panelista. "Dicen que lo vio dos veces en su vida y que querría aprovechar esta situación. No voy a decir más nada por respeto", cerró la periodista.

El posteo con el que China Suárez despidió al papá de Benjamín Vicuña en Instagram.

Minutos después de que Benjamín Vicuña confirmara la pérdida de su papá, la China Suárez dedicó unas emotivas palabras. "Recuerdo que recibiste a mi hija Rufina como si la conocieras de toda la vida. Recuerdo el cajón de golosinas escondido al que todos corrían cada vez que llegaban a tu casa", escribió la novia de Rusherking.

"Recuerdo ese atardecer con gin tonic y tus anécdotas en la playa. Recuerdo todo de vos, y me ocuparé de que mis hijos, tus nietos, sepan quien fue el 'Tata loco'. Para siempre", agregó.

Cómo será la despedida del papá de Benjamín Vicuña

Tal como contaron en LAM, la familia de Benjamín Vicuña decidió mantener en absoluta reserva detalles de la despedida de Juan Pablo.

El hombre estuvo internado en la clínica Los Condes, donde también estuvo Blanquita Vicuña, por una larga enfermedad. Según Yanina Latorre, Juan Pablo será velado mañana miércoles con su entorno más íntimo. "Benjamín estaba entero y llegó a viajar este fin de semana", contó la panelista.

"Él va a volver pronto a Argentina y mañana no habrá función en el teatro", añadió.

Pampita apoyó a la familia de Benjamín Vicuña en este difícil momento

Horas antes de la pérdida de Juan Pablo, Pampita también habló del vínculo con su ex suegro y demostró su amor y apoyo a la familia Vicuña. "Es un momento muy triste. Quiero mucho a la familia de Benjamín, me cuidaron mucho, me acompañaron mucho cuando llegué a Chile. También estoy cuidando a mis hijos que también quieren mucho a su abuelo. En este momento nos abrazamos como familia", dijo en LAM.

Según informó la prensa chilena, Juan Pablo Vicuña falleció en la clínica Los Condes y será velado mañana en la más absoluta reserva.

Tal como contó Yanina Latorre, el actor estaba el fin de semana en Chile acompañando a Juan Pablo. "Estaba entero", agregó la panelista.

Pampita viajó con sus hijos a Chile para acompañar a Benjamín Vicuña por la muerte de su padre

Pampita viajó Chile junto a sus hijos para acompañar a Benjamín Vicuña por la muerte de su padre, Juan Pablo Vicuña. La modelo voló en compañía de su hija Ana García Moritán, tal como lo anunció Estefi Berardi en sus stories de Instagram.

La panelista de Mañanísima compartió las fotografías que Pampita publicó en la la cuenta de Ana. En la postal, titulada “morfable”, se ve a ambas abrazadas en un conocido hotel de la capital trasandina, aunque Estefi asegura que también fueron sus otros hijos.

Pampita y su adiós a Juan Pablo Vicuña, el papá de Benjamín Vicuña.

De esta manera, la modelo regresó a Chile para despedirse de quien ha sido su suegro durante muchos años y que según ella misma ha relatado la ha tratado como “una hija”.

"Yo quiero mucho, mucho a toda la familia de Benjamín. A mí me trataron como a una hija siempre. Me cuidaron mucho porque yo llegué solita allá y me acompañaron en todos los momentos de mi vida. En todas las alegrías y en todas las tristezas”, dijo Pampita en diálogo con LAM.

“Estoy también conteniendo a mis hijos porque aman mucho a su abuelo. Es un momento en que toda la familia nos abrazamos en todos, nos cuidamos y nos respetamos”, resaltó, sobre el dolor de sus hijos Benicio, Bautista y Beltrán Vicuña.