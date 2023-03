Revelaron cómo pasa sus días Jey Mammón, luego de las denuncias por abuso sexual: “Siente que es el final de todo”

Desde que se difundió la denuncia del joven Lucas Benvenuto, quien sostuvo que tuvo una relación con un conductor de Telefe cuando tenía 14 y la otra persona 32, Jey Mammón no tuvo otra opción que aislarse y recluirse en su hogar, alejado de todos los medios. “La está pasando muy mal, es un momento de mucha depresión, de mucha angustia”, aseguraron.

Luego de la detención de Marcelo Corazza por trata de personas y corrupción de menores, el nombre de Jey Mammón comenzó a estar en boca de todos, vinculándoselo a un caso de abuso sexual infantil.

Jey Mammón.

La decisión casi inmediata de Telefe fue desvincularlo del canal y su programa, La Peña de Morfi, que conducía todos los domingos. Por su parte, el humorista emitió un comunicado en el que no dio muchas explicaciones. “Ante la denuncia que la Justicia decidió prescribir, tratándose de un episodio falso en gran parte de su contenido, me veo en la necesidad de informar que a ese accionar, que busca inconfesables réditos en perjuicio de mi persona, se le suma una persistente de acoso y difamación. He sufrido conductas extorsivas de parte de quien promovió una denuncia que la Justicia sobreseyó y cerró”, escribió.

El comunicado de Jey Mammón.

En Socios del Espectáculo, los periodistas tocaron el tema y hablaron sobre cómo está pasando este momento tan difícil. “Él está recluido en su casa, está solo. La está pasando muy mal, en un momento de mucha depresión, de mucha angustia… Está shockeado porque esto salga a la luz”, aseguró Paula Varela.

La panelista luego agregó: “Él luchó mucho por conseguir este momento mediático, el reconocimiento… Entonces le pasan todas las cosas por la cabeza. Siente que es el final de su carrera, el final de todo”.

Más allá del comunicado en redes sociales, Jey Mammón no dio ninguna otra declaración ni fue visto en público. Sin embargo, se conoció que la está pasando muy mal, sin poder creer lo que está viviendo.

H.O