El ojo de la tormenta actualmente se encuentra en Fede Bal y Sofía Aldrey, tras su polémica separación y el mar de infidelidades que persigue actualmente al actor, la lista de mujeres fue revelada por Yanina Latorre con una evidencia contundente: chats con contenido hot.

Durante el programa LAM, revelaron cuál sería el imán que tiene Fede Bal para atraer a sus conquistas. Ángel de Brito fue quién develó el enigma: “Acá una ex nos contó su secreto, tiene una técnica muy buena para cierta cosa en la intimidad, lo contó Flor Marcasoli”.

Don Fede Bal y sus bellas damas todas las mujeres con las que el actor le habría sido infiel a Sofía Aldrey

A lo que Yanina Latorre continuó otorgando misterio: “Es verdad, hay un secreto tremendo”. Marcela Feudale, dudosa ante la situación consultó: “¿Sexo tántrico…?”. Ante la curiosidad de su compañera, finalmente Latorre expresó divertida: “No, oral”.

''Bueno, no lo queríamos decir, pero a Yanina ya se le escapó”, agregó el conductor de Ángeles de la mañana.

En Intrusos revelaron los chats de Estefanía Berardi con Fede Bal: "Me la quiero tatuar"

La relación entre Estefanía Berardi y Fede Bal está confirmada y en Intrusos mostraron los chats de la polémica.

Marcela Tauro, quien dio la primicia en el programa, mostró la conversación que panelista de LAM negó. "En un momento te agarré del pelo y tu cara de placer, Estefi. Me la quiero tatuar en el pecho", disparó Fede en la conversación en Instagram.

"Viste", le responde ella con un emoji de enamorada. "¿Viajás al final?" siguió ella. "Mañana al final, hoy me quedó estoy cansado. Y tengo que encarar todo el desarme de las ropas y las cosas de mi ex. Te la regalo", dijo él.

Los chats de Estefi Berardi y Fede Bal

"Suerte con eso. Tus fans me escribieron me dicen que borraste fotos., Están en todo. Me dan risa", sigue Estefanía Berardi.

Tras la publicación de estos chats, Maite Peñoñori aportó más información sobre la separación de Fede Bal con Sofía Aldrey. "Ella le habría dicho 'preguntale a Estefi Berardi por qué nos separamos'", fue la frase que le habría dicho la joven. "Ella grabó todas las conversaciones que encontró de Fede Bal con todas esas mujeres", siguió Maite.

Luego, Guido Zaffora amplió la información sobre los encuentros entre Fede y Estefi, que se dieron también cuando viajaron a Carlos Paz con Carmen Barbieri y su colega Pampito Perelló Aciar. "Tuvimos tanta piel la primera vez que sabía que íbamos a hacer el amor al lado de la ruta", fue parte de la charla que reveló el periodista.

D.M