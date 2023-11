Evangelina Anderson y Wanda Nara estuvieron enfrentadas durante más de una década, con el paso del tiempo ambas se casaron, formaron una familia y como si fuera obra del destino, sus hijos varones estudian en el mismo colegio y juegan en el mismo equipo de fútbol.

Sobre este contexto, al parecer exenemigas dejaron atrás tanto años de rivalidad, se reconciliaron y dejaron en claro que está todo bien entre ellas, tras protagonizar un intercambio buena onda en redes sociales, ya que Evangelina posteo un vídeo de la empresaria con su nuevo tema y está se lo comentó halagándola.

Wanda Nara y Evangelina Anderson

Cómo fue el conflicto de Wanda Nara y Evangelina Anderson años atrás

Desde Intrusos, Flor de la V y los panelistas comenzaron a analizar sobre la supuesta tregua que hicieron las modelos, especialmente la conductora que recordó el conflicto que tuvieron: "Cuando hicimos La Pelu en Telefe ahí se armó una hecatombe entre ellas dos. Hace 12 años. Esto estaba latente, no se bancaban", expresó.

Luego, tomó la palabra Guido Zaffora: "Venían de la revista de Guinzburg en el teatro Liceo, eran dos vedettes en ese momento", hasta que lo interrumpió Flor: "También lo de Maxi, lo de Demichelis, esa historia que nunca quedó en claro".

Evangelina Anderson

Y continuó el panelista: "Todos esos años, de laburar juntas, tapas de revista. De ahí no se hablaron nunca más. Se encontraron en un aeropuerto y Evangelina contó que no la saludó". Acto seguido, leyó un mensaje de Wanda: "Estoy colapsada con los ensayos… Yo nunca estuve peleada con ella. Fueron cosas de una temporada de teatro, éramos pendejas. Pero pasaron mil años. Somos madres y mujeres que vivieron mil cosas y nos quedamos con las cosas lindas que compartimos antes y ahora. No hay pelea", cerró.

Finalmente, Flor de la V dudó un poco sobre la reconciliación de Evangelina Anderson y Wanda Nara: "Pero perdió la memoria, yo me acuerdo en Telefe lo que pasó en La Pelu fue un escándalo y no se querían cruzar, Fede Levrino las quiso cruzar y no se pudo… todo terminó en gerencia. ¡No sabés lo que fue!", concluyó.

D.M