L-Gante y Wanda Nara se encuentran en el ojo público tras vivir un supuesto romance. Luego de permanecer tres meses detenido, el cantante reveló en una entrevista que tuvo una relación con la mediática, confirmando los rumores luego de mostrarse juntos en varias oportunidades, alimentando las especulaciones. El artista aseguró que mantuvo un vínculo con la modelo en el momento en el que ella se encontraba en malos tiempos con su marido, Mauro Icardi.

Wanda Nara y L-Gante

Tras el distanciamiento con el futbolista, Wanda Nara empezó a frecuentar con L-Gante, generando gran revuelo en las redes sociales. Ambos, compartieron juntos un videoclip del cantante y varios intercambios amorosos en las redes sociales: “Después lo más cerca que tuve de una relación fue Wanda y hasta ahí”, afirmó el artista, confirmando la historia de amor.

La tajante opinión de la madre de L-Gante sobre Wanda Nara

Claudia Valenzuela, madre de L-Gante, finalmente se pronunció sobre la controvertida especulación que rodeaba a su hijo en relación con la mediática Wanda Nara. Tras más de un año de rumores sobre un presunto acercamiento entre ambos, la mujer se expresó en una entrevista con ‘Empezar el Día’: “Fue comercial. Yo la conocí y tuve un buen trato”, aseguró sin pelos en la lengua.

Asimismo, la mamá de L-Gante reveló detalles detrás de la supuesta relación con Wanda Nara. “Pudo haber más. Lo que dijo Elián que pudo haber hecho forma parte de la vida personal de él y lo anda diciendo por todos lados. Yo no voy a aclarar ni oscurecer nada”, manifestó, evitando confirmar o negar los rumores.

"Puedo opinar que como persona me cayó bien, macanuda, divina. Pero de ahí a decir si me hubiera gustado tenerla en mi familia, No puedo.", expresó Claudia Valenzuela, la madre de L-Gante, sobre la posibilidad de que Wanda Nara pudiera convertirse en parte de su familia.

