Revelaron detalles de la separación de Wanda Nara y L-Gante: "Se desplomó"

Un nuevo capítulo se inició el fin de semana en la vida de Wanda Nara. En medio de sus días de trabajo y relax en Punta del Este, la conductora anunció en redes sociales su separación de L-Gante, relación que habían blanqueado en noviembre pasado. Por su parte, el representante de la cumbia 420, hizo lo propio pero con un escueto mensaje. Aunque ambos buscaron mantener el hermetismo ante la decisión, se filtraron los detalles.

Los detalles de la separación de Wanda Nara y L-Gante

Luego de más de dos años de rumores que los vinculaban sentimentalmente, Wanda Nara y L-Gante blanquearon su amor en noviembre pasaron. Desde entonces, se mostraban muy enamorados, pero en medio de un gran escándalo como es la separación de la conductora con Mauro Icardi, que incluye denuncias ante la Justicia y que escala día a día con versiones cruzadas.

Wanda Nara y L-Gante anunciaron su separación

Al parecer, este contexto afectó a la flamante pareja, que decidió terminar con su romance. "Hoy nuestros caminos se separan, para cuidarnos y focalizarnos en nuestro trabajo y familia. Mi situación judicial compleja y dolorosa me hizo tomar esta decisión. Hoy mis hijos me necesitan y mi tiempo está totalmente abocado a ellos", fueron las palabras de Wanda Nara. Mientras que L-Gante fue contundente: “Esta novela ya fue, termínenla sin mí. Si se les ocurre preguntar, no busco, ni me hace faltar dar aclaraciones ni explicaciones”.

Wanda Nara anunció su separación

A pesar de que ambos emitieron escuetos mensajes, se conocieron detalles del detrás de esta determinación. El periodista Gustavo Méndez en Implacables indicó que antes de anunciar la separación, Wanda y L-Gante se reunieron para mantener una charla ya que la conductora atraviesa un complicado presente debido a que se estaría determinando en la Justicia la tenencia de sus dos hijas, Francesca e Isabella Icardi, que actualmente se encuentran bajo el cuidado del jugador.

L-Gante confirmó la separación

“Siente que Mauro está ganando la tenencia de las hijas. Eso es real por este comunicado, hablado con Elian. Él decidió no ir a Punta del Este a pasar Año Nuevo y charlaron los dos y se pusieron de acuerdo. Entre ellos hablaron de separación, y lo toman como ‘distanciamiento’”, dijo el panelista, que señaló que “varias cosas que pasaron en estos días terminan con esta sensación de derrota de Wanda Nara”, contó el periodista.

En esta línea, Méndez indicó que la conductora ya no tendría más "cartas para jugar en lo judicial", por lo que se estaría preocupando del asunto porque tiene temor de perder esta "batalla". "No hubo discusión, no hubo una pelea y ambos decidieron que era lo mejor porque Wanda quiere recuperar a las nenas, o sea que siente que las perdió, literalmente”.

Además, indicó que la vuelta de Nara a la Argentina no fue como lo esperaba. "Ella llegó hoy realmente destruida y sintiendo que está perdiendo a sus hijas y, tal vez, su matrimonio con Mauro Icardi. Tarde, pero bueno…”, indicó al reconocer que se filtraron fotos de sus hijas caminando amigablemente con la China Suárez por un supermercado. “Llegó a su casa y se desplomó. Me dijeron que se quebró”, indicó el periodista.

De esta forma, se dio a conocer que si bien la separación de Wanda Nara y L-Gante fue de común acuerdo, el contexto conflicto de la conductora fue el impulso para replantearse las prioridades que tienen ambos.