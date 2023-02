Fede Bal sigue instalado en Carlos Paz presentando su exitosa obra Kinky Boots. Un formato musical que se hizo en Buenos Aires con Martín Bossi y en Broadway con Billy Porter. En esta nueva versión, el hijo de Carmen Barbieri se coloca ropa de su madre, pestañas postizas, make up, tacos y peluca.

En este sentido, otorgó una entrevista a la revista Pronto, en donde reveló detalles de su próximo proyecto y de lo que desea hacer apenas cumpla 50 años de edad. Fede Bal comentó que está trabajando con el director Ricky Pashkus y la productora Rimas para traer las historias de las vedettes en el teatro de revista de los años 70, pero a la actualidad.

“Es una ficción y estoy como productor ahí. Fue nuestra idea con mi socio, Nico Rejlis, y nos unimos a ellos. Estamos pre produciendo y con charlas avanzadas para una plataforma importante. Están avanzados los guiones y todo”, aseguró el actor.

Fede Bal está trabajando con el director Ricky Pashkus.

“La revista está en mi sangre, en mi ADN. No puedo ni quiero salir de ahí. Es uno de los formatos que extraña mucho el argentino porque dejó de hacerse como se debe. Mis viejos lo hicieron hasta el final, pero ya no. Pero hay algo que me pasa, mis viejos le han dado mucho a ese género y siento la responsabilidad de hacerlo en ficción y cuando tenga 50 años también sueño con hacer la revista. No sé si me va a dar el dinero y si los productores querrán sumarse para mostrar el despliegue que quiero hacer en escena. Será el homenaje final a revista”, precisó un ilusionado Fede Bal.

Para el intérprete a los 50 años es la edad ideal para implementar este formato. “A mis 50 años creo que es una buena edad para ser el capocómico o el anfitrión de esa gran revista que anhelo hacer. Quiero presentar mujeres, hombres y todo el talento que la revista siempre trae. Hablando de eso, estaba en diálogo constante con Ricky Pashkus y una mañana me levanté, estaba haciendo pis en el baño y me llegó un mensaje que decía: ‘Se buscan artistas para Kinky boots en Carlos Paz’. Al toque me mandó un mensaje Ricky y me preguntó qué iba a hacer en el verano. ‘Voy a ser Lola en Kinky boots’, le respondí”, recordó.

AM