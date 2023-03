Camila Homs se sinceró y habló de la post-separación de Rodrigo de Paul: “Hay cosas de las que me arrepiento”

La separación de Camila Homs y Rodrigo de Paul fue de todo menos tranquila. Aunque haya pasado más de un año, las batallas legales y los idas y vueltas de la pareja siguen vigentes. Todo este difícil proceso tuvo una alta exposición mediática, a la que Camila no estaba acostumbrada, y tuvo que aprender a lidiar con ella.

En una entrevista con República Z, la mamá de Francesca y Bautista se sinceró sobre cómo vive la fama y confesó de qué se arrepiente luego de haberse separado.

Camila Homs.

“Me arrepiento de algo que sí hice, estando separados, no voy a decir qué es. Algo que hice, y después vi, y dije: ‘no me gustó’. De los errores se aprende, y me sirvió para aprender que no lo volvería a hacer”, explicó Homs, quien prefirió ocultar ciertos datos.

Desde Socios del Espectáculo analizaron la entrevista y trataron de adivinar a qué se debía. “Ella se arrepiente de algo que hizo ya separada, que es la arenga en Punta del Este”, lanzó muy seguro Rodrigo Lussich, a lo que sus compañeros coincidieron con el conductor. Cabe recordar que este episodio tuvo lugar en Uruguay, cuando seguidores de la ex del futbolista le hicieron cánticos menospreciando a la actual novia de De Paul, Tini Stoessel.

Rodrigo de Paul y Camila Homs.

Camila Homs luego siguió hablando del cambio que atravesó al convertirse en una figura mediática casi de la noche a la mañana. “Al primer evento que voy, me estaban esperando, y yo no tenía idea de nada, y me quedé sin aire, esto nunca me había pasado. Y tal vez a gente no lo entendía porque decía: ‘esta mala onda’, y era porque realmente fue un shock tremendo”, expresó.

Luego, cerró: “No es fácil la exposición, te vas acostumbrando. Me costó un montón porque yo era la sombra de la exposición, estaba por detrás. No estaba a la par de él en cuanto a la exposición y no me conocía nadie. Me costó porque yo lo veía desde afuera, no lo veía desde adentro”.

H.O