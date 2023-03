Hace un mes, Harry y Meghan sorprendieron al mundo cuando contaron a través de su portavoz que, a pesar de las rispideces y enfrentamientos que estuvieron teniendo con la familia real británica por el estreno de su documental de Netflix, habían recibido una invitación a la coronación del nuevo rey Carlos III. "El duque recibió recientemente una correspondencia por correo electrónico de la oficina de Su Majestad con respecto a la coronación. No revelaremos una decisión inmediata sobre si el duque y la duquesa asistirán en este momento".

Harry y Meghan en el Servicio a la Mancomunidad

Todavía no había una decisión tomada por parte del hijo de Lady Di y su esposa. Los duques de Sussex se mostraban implacables frente a este intento de acercamiento por parte de la Casa Real, a la que han criticado duramente en ocasiones anteriores. De todas formas, parece que su opinión sobre la familia real no cambió y el diario británico OK! se encargó de difundir las condiciones que habrían puesto Harry y Meghan​ para viajar el 6 de mayo a Reino Unido.

Una fuente cercana reveló que el matrimonio habría establecido como principales requisitos que sus hijos, Archie y Lilibeth, de tres y un año respectivamente, tengan un rol dentro del protocolo de la celebración, y en segundo lugar, que ellos se encuentren dentro de la fotografía familiar que se va a tomar en el saludo luego del evento en el balcón del palacio de Buckingham. Estas condiciones buscan la equidad con los príncipes de Gales y el resto de los miembros, como el nuevo duque de Edimburgo o la princesa Ana que dejaron la Casa Real británica en 2020. Todos van a acompañar al rey Carlos III y a la reina Camilla Parker Bowles antes, durante y después de la coronación.

Carlos y Harry con Lilibeth, la nieta del rey

Sin embargo, parece ser que los Harry y Meghan no están incluidos en este plan. Por eso es que la pareja solicitó estas condiciones, ya que no quieren recibir el mismo trato que recibieron en el Jubileo de Platino, que fueron apartados de la fotografía oficial. "Harry quiere una reunión con su padre para hablar sobre los problemas entre ellos antes de tomar una decisión final. Ha sido muy claro y su posición no cambió: no irá si siente que la atmósfera será tan tóxica como lo fue durante el Jubileo de Platino y el funeral de la Reina", explicó la fuente.

Además de buscar su lugar, los duques de Sussex también están buscando el de sus niños. Como dijo The Times, los hijos de Guillermo y Kate Middleton van a tener un rol protagonista en el acto. Los dos irán en el carruaje junto a sus avuelos en la vuelta desde la abadía de Westminister a Buckingham. Por eso, Harry quiere que Archie y Lilibeth tengan su lugar.

NL.