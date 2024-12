Si bien este 2024 se lleva una gran parte de apariciones en los medios y revuelos mediáticos por la batalla legal contra Mauro Icardi y los cruces con la China Suárez, Wanda Nara redondeó un gran año desde lo profesional, por ser la cara principal de "Bake Off Famosos", de muchas firmas, y hasta rehízo su vida amorosa de la mano de L-Gante.

Uno de los últimos escándalos la tienen envuelta en que le habría sido infiel al jugador del Galatasaray de Turquía con uno que supo ser su compañero en el Inter de Milán: Keita Baldé.

Imágenes de una cámara de seguridad son las que estarían inculpando a la modelo y expareja de Maxi López. Asimismo, hace unos días, Juariu publicó unos chats de ella con el deportista profesional que confirmarían que mantuvo un encuentro con el senegalés en la casa de ellos en Milán, Italia.

Mauro Icardi, Wanda Nara y Keita Baldé.

Las imágenes que confirmarían que Wanda Nara estuvo con Keita Baldé

La gran atención de los medios masivos de comunicación a lo largo de lo que fue este 2024 estuvo en Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez pero en las últimas semanas se comenzó a hablar de una posible infidelidad por parte de la madre de los hijos del excompañero de Lionel Messi en el París-Saint Germain y habría sido con Keita Baldé, que jugó en el Inter de Milán años atrás y compartió plantel profesional con el rosarino.

Tras lo que fueron los chats subidos por Juariu en sus historias de Instagram, ahora también se conocieron las imágenes que implicarían a la empresaria con el futbolista oriundo de África.

En primer lugar, Icardi se enteró de la supuesta infidelidad de su compañera de vida por las cámaras de seguridad y le hizo un planteo mediante una conversación de WhatsApp en la que manifestaba no merecerlo.

“Dejá de mentirme y contame todo, como yo tuve huevos de contarte todo (China). Decime qué hiciste y dejá de buscar excusas. ¿Qué hiciste en el baño, Wanda? Mandame tus chats con él. ¿A ver? ¡En mi casa! No lo puedo creer. ¿Por qué Dios? ¿Por qué? No me merezco esto”, había expresado en 2022 Mauro Icardi en relación a los videos que había visto de su casa de Milán. Wanda Nara no solamente habría mantenido un encuentro con Keita Baldé en 2022, sino que también en Dubai en 2023.

Chat de Wanda Nara y Mauro Icardi.

En los chats que mantuvieron en julio del 2022 no solo ve que el ex amigo de Maxi López le pide explicaciones y que le envié las conversaciones que habría mantenido con el senegalés, sino que también las imágenes de las cámaras de seguridad.

Imágenes que confirmarían que Wanda Nara habría estado con Keita Baldé.

Estas capturas que pueden verse claramente en los chat evidenciarían que Wanda Nara y Keita Baldé habrían mantenido relaciones sexuales en la casa de Milán que la modelo tiene y que supo compartir con Mauro Icardi, quien en la actualidad estaría comenzando un romance con la China Suárez.

BL