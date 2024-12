Yanina Latorre se hartó de Wanda Nara y volvió a cargar contra ella en redes. A través de sus historias en Instagram, la panelista de LAM expuso nuevamente a la mediática con frases contundentes respecto a su conflicto con el futbolista del Galatasaray.

Luego de pasar la primera Navidad sin sus hijos, la mediática emprendió un viaje a Punta del Este en donde, según Yanina, tampoco estaría con sus hijas. Esto terminó por enfurecer a la comunicadora y lanzó una prosa filosa hacia Wanda.

El descargo de Yanina Latorre contra Wanda Nara

Este jueves Wanda Nara habría desoído una orden judicial que le requería retirar a sus hijas, Francesca e Isabella, de la casa de Mauro Icardi. A pesar de que el juez había dispuesto que las menores debían estar con ella hasta el 1 de enero, la mediática no apareció por allí, desatando la indignación de la panelista de Bondi y LAM, quien no dudó en exponerla públicamente. Y acusó a la empresaria de mentir y de no cumplir con las resoluciones judiciales que la involucraban.

La situación se complicó aún más cuando Wanda explicó que no pudo cumplir con la restricción impuesta por el juez, ya que “no contaba con el dinero necesario” para pagar la multa. Según la misma, Mauro Icardi no estaba al día con la cuota alimentaria, lo que le dejaba una carga económica en lo que respecta al cuidado de sus hijas, Isabella y Francesca.

En medio de esta situación, Nara decidió viajar a Punta del Este después de festejar Navidad en Santa Bárbara. Y allí en Uruguay se habría dispuesto a quedarse para recibir el Año Nuevo, pero sin sus hijas. Este viaje de Wanda funcionó como el blanco ideal para las críticas y Yanina Latorre, no dudó en volver a disparar contra la mediática. "Tengo data nueva. Me molesta mucho que se victimice cuando hay mujeres que luchan mucho por estar con sus hijos y por la cuota alimentaria. Ella sigue mintiendo de nuevo, se cagó en la justicia", afirmó Latorre, visiblemente molesta.

Además, destacó que mientras Nara alegaba problemas económicos para cuidar de sus hijas, en las redes se la veía disfrutando de lujos, como bolsos de marca y aviones privados en el país vecino. "Igual, lo importante es que se fue a Punta y no pasa las fiestas con ninguna de sus hijas", cerró la comunicadora de América. En medio de su disputa por la tenencia con Mauro Icardi, Wanda Nara expuso sus vacaciones y esto hizo explotar la ira de Yanina Latorre en Instagram. El enfrentamiento entre ambas figuras vuelve a reiterarse pero esta vez con un fuerte cuestionamiento de Yanina hacia la maternidad que ejerce Wanda.

C.G