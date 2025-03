Salió a la luz un desconocido hábito de Wanda Nara y Mauro Icardi en Italia: “Eran anfitriones de fiestas privadas”

Wanda Nara y Mauro Icardi, una de las parejas más mediáticas del momento, volvieron a estar en el centro de la polémica. Pero en esta oportunidad no tiene que ver con sus conflictos personales ni por las distintas denuncias cruzadas que se realizan. Sino que salió a la luz un desconocido hábito que mantenían en Italia organizando fiestas privadas.

Wanda Nara y Mauro Icardi

Las fiestas privadas que organizaban Mauro Icardi y Wanda Nara

En las últimas semanas, todos los titulares se centraron en los graves conflictos que mantienen Mauro Icardi y Wanda Nara en relación a su separación. Principalmente por el violento accionar que tuvo el jugador el viernes 14 de marzo en Chateau Libertador, donde se vieron involucradas las dos hijas que tienen en común.

Wanda Nara y Mauro Icardi

En las últimas horas, un periodista español Roberto Antolín García dio una entrevista para el Canal de la Ciudad, donde aseguró que la pareja organizaba fiestas privadas, manteniendo un rol como anfitriones exclusivos. En la misma línea, sostuvo que no solo se encargaban de eso, sino que en algunas ocasiones ambos actuaban como ‘celestinos’.

Por su parte, detalló que representantes de jugadores del Inter de Milán, equipo en el que Icardi militó durante varios años, y agentes de futbolistas, le confesaron que eran conocidos en este ámbito. Estas reuniones, que se llevaban a cabo en la privacidad de sus hogares o en lugares exclusivos, eran el punto de encuentro para futbolistas, agentes y mujeres invitadas especialmente para la ocasión.

Según Antolín, estas fiestas privadas eran la gran solución para los futbolistas que, en la mayoría de las ocasiones por su fama, no podían frecuentar discotecas o lugares públicos sin atraer la atención de los medios y los fanáticos. "Los equipos de fútbol y los futbolistas no pueden salir a una discoteca libremente, por lo que tienen que hacer fiestas privadas, muchas de ellas en sus casas. Muchas veces, las fiestas no las organiza una sola persona; tiene que haber mujeres, necesitan conocer a chicas, ya sea a través de redes sociales", expresó.

Pero lo que más impactó de sus declaraciones fueron el rol que cumplían Mauro Icardi y Wanda Nara: "Eran organizadores de fiestas y 'celestinos' en algunos casos. Representantes de jugadores que eran compañeros de Icardi en el Inter de Milán, agentes de futbolistas, me han contado que eran 'organizadores de eventos'".

Wanda Nara y Mauro Icardi

Esta nueva revelación es solo un capítulo más en la tumultuosa historia de Wanda Nara y Mauro Icardi. Desde su mediática relación hasta sus constantes idas y venidas, la pareja siempre supo cómo mantenerse entre los grandes titulares. Tras estas declaraciones, sobre las fiestas privadas, sacaron a la luz un desconocido hábito que, hasta el momento, ninguno de los dos salió a desmentir.

VDV