Luego de estar un tiempo alejada de las redes sociales por su salud mental, La Joaqui volvió para hablas de su mejoría tanto mental como física. Es por esto que sus seguidores le prestaron atención a las nuevas imágenes que compartió y encontraron indicios de un nuevo romance con un campeón del mundo, Thiago Almada.

Recordemos que la artista lleva varios meses soltera tras su ruptura de Sandro, su última pareja. Desde esa relación, la cantante no se volvió a mostrar enamorada y tampoco compartió demasiados detalles de como vive su soltería.

La cantante y el futbolista compartiendo el mismo buzo.

Recientemente, Estefi Berardi se encargó de encontrar pistas de su nuevo romance en las fotos que compartió en sus redes. Además, la panelista comentó en Ciudad Magazine: "Mi fuente me dice que estarían saliendo hace dos meses. Se podría decir que hay fuertes rumores de romance".

La historia donde se ve el cuadro que sería de Thiago.

La ex angelita continuó detallando los indicios que encontró en las imágenes: "Ella desapareció por temas personales, pero hace poquito volvió a las redes sociales y subió una foto con el mismo buzo que se lo vio usando a él. Algunos nos dimos cuenta, pero rápido borró la foto". Por último, Estefi Berardi compartió otra foto de La Joaqui donde se ve un particular retrato que compartiría con Thiago Almada: “No sé si es Thiago el de la foto, pero es la misma que tiene Thiago. Habría que ver si es la casa de él o si ambos comparten la misma imagen en sus respectivas casas".

Qué dijo La Joaqui sobre sus problemas de salud

La cantante compartió un esperado mensaje desde sus redes sociales, frente a sus casi 4 millones de seguidores. En el mismo, reveló cómo se siente y qué está haciendo para superar la etapa de angustia: “Me siento mejor, estoy mejor. Estoy haciendo mucha terapia”.

Por último, La joaqui compartió con sus fanáticos cómo la ayudo el tiempo que se tomó: “Me vino bien poder tomar este tiempo para poder descansar para poder disfrutar un poquito de estar con uno mismo, de estar con la familia. Realmente me ayudó a que me sienta mucho mejor”.

J.C.C