Yuyito González apuntó contra Mirtha Legrand por desacreditar su relación con Milei: “No sé qué dijo y ni me interesa”

Yuyito González, la reconocida vedette y actriz argentina, de la noche a la mañana se convirtió en la flamante “primera dama” de la Nación Argentina. Gracias a la naturaleza de la pareja, que se blanqueó de manera rápida y sin precedentes, Mirtha Legrand comentó en su programa que no le gusta la pareja que conforman el presidente Javier Milei y Amalia Yuyito González.

Yuyito González y Javier Milei

Un hecho que generó indignación en la exvedette argentina. Así, Yuyito González disparó contra Mirtha Legrand cuando le recordaron lo que opinó la conductora acerca de su romance con Javier Milei. Parece que la conductora de “Empezar” no le perdona a la diva de los almuerzos las declaraciones que hizo sobre el romance.

Qué dijo Yuyito González sobre las opiniones de Mirtha Legrand

Al ser consultada sobre este tema, la conductora de "Empezar el día" destacó que desde que está de novia se siente muy agredida. "Nunca me hicieron tanto bullying como en este momento" dijo Yuyito en una nota con Socios del Espectáculo.

“Hay que tener escucha selectiva. La toxicidad, afuera” aseguró la novia del presidente de la Nación para quitarle importancia a las contundentes declaraciones de la diva de los almuerzos, a quien de algún modo trató de tóxica: “No sé qué dijo Mirtha ni me interesa. Para mí no es importante nadie que me tire mala onda”.

“Nunca recibí tanto bullying como en este momento de mi vida. Pero yo estoy tan feliz que me banco el bullying y además mucha bolilla no le doy” agrego la conductora de “Empezar el día”. Para culminar, la exvedette dio detalles sobre su mudanza a la Quinta de Olivos: “Lo tenemos programado para dentro de no demasiado tiempo. Mientras tanto, estamos todo el tiempo que podemos juntos, nos encanta, estamos felices. Y bueno, lo disfrutamos”.

Yuyito González no toleró las criticas de Mirtha Legrand sobre su relación con el presidente de la Nación, por eso le contesto en una nota con Socios del Espectáculo.

