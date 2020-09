Yanina Latorre reveló un detalle desconocido de la relación entre Pampita y Pico Mónaco

Pampita y Pico Mónaco se separaron hace casi dos años y ambos lograron tomar rumbos diferentes. La modelo se casó en noviembre con Roberto García Moritán, mientras que el tenista encontró el amor en Diana Arnopoulos.

Feliz por esta nueva etapa, el deportista dio una entrevista exclusiva con Hola en el que detalló cómo fue su "road trip" por Estados Unidos. Pero mientras mostraban las fotos de este soñado viaje, en Los ángeles de la mañana, Yanina Latorre se animó a revelar un detalle desconocido del vínculo entre Pico y la conductora de Pampita Online.

"Él desde que está sin Pampita es otro para mí, para mí está mucho más relajado, contesta, estaba muy nervioso cuando estaba con Pampita, yo lo padecí", dijo la panelista.

"Nos matamos, la última vez me puteó en 80 idiomas. Pero yo creo que ella lo sacaba de quicio con esto del orden, de no contestes, de los mensajes. "Conmigo se enojó porque conté el cuento de esa chica Orne, que fue su novia anterior a Pampita. Te acordás que él llamó desesperado, no la nombren, pero no era que le había metido los cuernos, fue una historia que surgió, la chica me contó todo y a él le molestaba todo en ese momento", agregó.

Luego, Yanina fue más lapidaria y apuntó: "Viste que Pampita es muy celosa, y no te saques fotos, no salgas y él ahora está como más relajado, él no se sacaba este tipo de fotos con Pampita, era todo más pensado".