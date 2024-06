Marcos Ginocchio es el último ganador de Gran Hermano, pero en esta edición del reality no apareció en el debate ni dentro de la casa como sí lo hicieron algunos ex compañeros. Ángel De Brito contó los detalles en LAM sobre si el salteño ingresará en la final del programa que está a punto de finalizar.

Se reveló si Marcos Ginocchio va a entrar o no a la casa de Gran Hermano

Hace un par de semanas, el conductor del programa que se emite por América adelantó algunos detalles sobre el salteño y el programa del cual proviene. "Hasta acá está todo arreglado. Se pusieron de acuerdo en el dinero, una suma importante en dólares. Así que si las pelotas desembolsan eso, Marcos entra, si no está eso Marcos se queda en su casa", dijo el periodista.

Se reveló si Marcos Ginocchio va a entrar o no a la casa de Gran Hermano

Recientemente, Ángel De Brito reveló en LAM detalles sobre si finalmente Marcos Ginocchio volverá o no a la casa de Gran Hermano. "Marcos finalmente no entra a la casa. Su familia y la agencia lo convencieron de que no", dijo el conductor sobre los motivos por los cuales el salteño decidió no participar en la final del programa.

AF.