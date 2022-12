La historia de la familia de Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez es una de las más seguidas por las redes sociales y cada uno de sus integrantes generan repercusión por millones de fanáticas.

Tan es así que los Montaner tienen su propio reality en Disney Plus donde se revelan detalles inéditos de la intimidad de este numeroso clan. En medio de la promoción de este programa, Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez respondieron una serie de preguntas sobre la intimidad de Ricky, Mau y Evaluna Montaner, a la vez que también de sus nueras Sara Escobar y Stefi Roitman.

"¿Quién es la mala influencia de la familia?" fue la primera pregunta que respondió la pareja en la que coincidieron que es Ricky, su hijo mayor, el más "maldito".

A la hora de hablar de orden y limpieza en el hogar, Ricardo Montaner y Marlene aseguraron que tanto Mau, Ricky, Evaluna, Camilo, Sara y Stefi son capaces de dejar los platos sucios.

Ricardo Montaner coincidió con su mujer también en quién es el más sensible de la familia. "Todos los Montaner son llorones pero Ricky es un lloroncito, al igual que Mau", dijeron y también aseguraron que el marido de Stefi Roitman también es el que menos se banca perder. "Ricky se enoja después de que pierde en un jueguito de esos", dijo Ricardo.

El día que Ricardo Montaner y Marlene se casaron por segunda vez

Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez cumplieron 30 años de casados en la Isla de Santorini, de Grecia y decidieron conmemorar esta significativa fecha con una ceremonia para toda la familia, el pasado agosto de 2019.

Con besos, abrazos, dedicatorias, fotos de postal, cantos al atardecer y mucho más oficializaron una vez más esta historia los protagonistas.

“Hoy nos volvimos a casar. Fue la sexta vez,me emocione tanto o más que la primera ... porque será?...Me he tomado esta ceremonia con tanta seriedad,que me la pase llorando. Me reconozco más enamorado que nunca y me propongo hacerla más feliz aún … Creo en el matrimonio y en el para siempre …”, escribió Montaner en su cuenta oficial de Instagram y los comentarios colmaron su publicación.