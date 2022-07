Ricky Diotto habló sobre el incidente que vivió su hija con la moto en vivo: "Me asusté"

En los últimos días se habló mucho sobre el incidente que vivió Giovanna, la hija de María Fernanda Callejón y Ricky Diotto en el programa de Mariano Iúdica cuando subieron a la niña de apenas seis años a una moto encendida para hacer una publicidad, la pequeña sin querer aceleró y el vehículo arrancó a gran velocidad.

En diálogo con "Socios del Espectáculo", Ricky Diotto se manifestó con respecto al mal momento que vivieron su hija y su exmujer al aire y confirmó que estaba viendo el programa desde su casa cuando su hija arrancó la moto.

El exmarido de María Fernanda Callejón aseguró: "Me asusté, por suerte Mariano la remó. Yo me asusté, pero bueno, ya está". Como si eso fuera poco, reveló que se comunicó con la actriz y aprovechó para aclarar: "Nosotros tenemos una relación con Fer espectacular. A mi me cambió la vida conocerla, tengo una hija increíble gracias a ella y voy a estar el resto de mi vida agradecido".

Ricky y Giovanna Diotto.

Ricky Diotto se refirió a los rumores que lo vinculan con la novia de Iván Noble

El cronista que lo entrevistó le preguntó por los rumores que lo vinculan con Martina, la novia de Iván Noble. Ricky Diotto respondió: "Me río. Está bueno que lo pueda aclarar porque no tengo idea de quién es. Te juro por mi hija y por la memoria de mi abuela que no la conozco. Jamás le fui infiel a mi mujer en estos 12 años, nunca".

Con respecto a cómo es su vida luego de la separación de María Fernanda Callejón, el artista expresó: "Estoy con la cabeza en trabajar, en que a mi hija no le falte nada y en disfrutar de mi vida con mis amigos. Nosotros nos quisimos mucho con Fer y fue muy difícil tomar la decisión de no seguir adelante".