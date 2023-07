Ricky Martin anunció su divorcio de manera inesperada y confirmó que decidieron separarse con Jwan Josef, después de 8 años de amor.

La pareja tiene dos hijos, Lucía y Renn, del que preservan su identidad y evitan mostrar en redes sociales. Sin embargo, algunas imágenes de los menores de la familia salieron a la luz y sorprenden por su parecido con Ricky Martin.

Lucía tiene 4 años.

Lucía es la única niña de la familia y nació el 24 de diciembre de 2018, día del cumpleaños número 47 del cantante. Luego, llegó Renn, el más pequeño, que fue presentado por Ricky Martin en octubre de 2019.

Renn sorprendió por su parecido con Ricky Martin.

Aunque no hay muchas imágenes de ellos, hace poco circuló una postal del varoncito que, según los seguidores, es igual al cantante boricua.

Renn, el más pequeño de la familia.

La foto de Baby Renn la compartió Jwan Josef en redes donde expresó: “How amazing to be a Baba #fathersday #BabyRenn (Que asombroso ser papá)”.

La familia completa: Renn, Lucía con sus hermanos mayores, Matteo y Valentino. Foto: @vane_rod

Lucía, la consentida de Ricky Martin

En una entrevista para el Break de las 7, Ricky Martin asumió que educar y cuidar a una niña fue todo un desafío que hasta le trajo dificultades con Jwan Josef.

"Tiene una mirada tan noble y tan bella, pero a la vez tan guerrera", dijo sobre su pequeña princesa.

"No dejé que nadie la tocara por meses. Yo tuve problemas con mi esposo porque él me decía: 'Déjame cambiarla' y yo le contestaba 'No, la voy a cambiar yo'", contó Ricky Martin en el programa.