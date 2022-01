Ricky Martin quiere hacerse un nuevo cambio estético en la cara

Ricky Martin demostró que cualquier look le queda bien. Si bien en octubre de 2021 recibió miles de críticas por haber aparecido en un programa de televisión con un rostro que no parecía el suyo, también sus fieles fanáticos lo defendieron y bancaron, como siempre.

Para este año que comienza, el cantante contó en sus redes que tiene pensado repetir un cambio estético que al parecer, gustó a todos.

La decisión estética de Ricky Martin

En una historia de Instagram, Ricky Martin reveló el resultado de las Nueve fotos favoritas de 2021. En la mayoría, tenía la barba teñida de rubio. Por eso, el cantante admitió tener en mente la posibilidad de volver a hacerlo. "De las nueve fotos favoritas de este año, en cinco de ellas tengo barba teñida. Creo que vuelve este año", escribió el puertorriqueño.

Las fotos favoritas del Instagram de Ricky Martin.

La primera imagen de Ricky Martin con la barba teñida fue el 21 de enero de 2021 desde las playas de Puerto Rico. "Cuando estés aburrido, decolorate", escribió el artista. Luego, se lo pudo ver con ese mismo look en el video del tema "Canción bonita", que grabó junto a Carlos Vives. Ya en mayo, volvió a su color habitual. Ahora pareciera que se viene la decoloración nuevamente y, quizás, le dure un tiempo más.

Ricky Martin con la barba teñida.

Ricky Martin rompió el silencio tras las críticas hacia su rostro

En octubre de 2021 Ricky Martin dio unas entrevistas de cara a sus nuevos conciertos en los Estados Unidos y lució muy impactante.

Tras la repercusión que causó esta nueva imagen que presentó, en donde muchos especularon con que se había colocado bótox, el cantante decidió romper el silencio y aclarar los tantos.

"Hola familia, ¿cómo están? Estoy aquí porque creo que algunos de ustedes están muy preocupados porque supuestamente me hice algo en la cara, y yo no me he hecho nada en la cara. Te lo juro", dijo a través de sus historias de Instagram.

“Mirá, tengo líneas. Si me pongo bótox o si me pongo fillers lo hubiese dicho porque yo no tengo nada que esconder. Pero ese día, el día de la entrevista, lo que sí hice diferente fue ponerme un suero de multivitaminas, y yo creo que ahí vino una reacción rara a mi piel donde simplemente me inflamé”, agregó mientras se tocaba el rostro mostrando que estaba completamente normal.

Luego, aclaró: "No quise cancelar las entrevistas con toda esa inflamación, pero lo hubiese hecho para no tener que estaría aquí dando toda esta información".

"Mi vida está normal, estoy muy saludable, los conciertos están de pu… madre y seguiremos trabajando fuerte. Pero no hay nada. Los quiero mucho, que estén bien", cerró, entre risas.