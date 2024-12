La polémica entre Mauro Icardi y Wanda Nara parece no tener fin. Desde que la modelo anunció públicamente su divorcio del futbolista, este tema se vio cada vez más complicado. Toda esta situación se intensificó cuando ella confirmó su relación amorosa con el cantante de RKT L-Gante. En el transcurso de los últimos meses, lo que parecía un conflicto mediático se volvió legal.

En este contexto, se dieron a conocer diversas denuncias de ambas partes, pero en las últimas horas Yanina Latorre anotició que el rosarino inició una nueva demanda contra la madre de sus dos hijas.

Mauro Icardi y Wanda Nara

Los motivos de la denuncia de Mauro Icardi contra Wanda Nara

Luego de confirmar su ruptura amorosa, el deportista y la mediática involucraron a la justicia para poder resolver los dilemas que rodean su relación actual. Desde una denuncia por violencia de género, desalojo hasta robo de sumas grandes de dinero fueron algunas acusaciones que la rubia hizo contra el padre de sus herederas. Pero Icardi no se quedó atrás, ya que en más de una oportunidad también denunció a Nara.

En la actualidad, la conductora de Bake Off Famosos se encuentra de viaje con su actual novio y sus hijos por Europa. Mientras ella recorre las calles del extranjero con el cumbiero, nuevamente se enfrenta a una acusación por parte del jugador del Galatasaray. Según informes, Icardi alega que no se le permite reunirse con sus hijas, a pesar de una orden judicial que lo autoriza a hacerlo hasta el 25 de diciembre.

El viernes, en el programa LAM, Yanina Latorre reveló que un juez de menores había emitido una resolución que permitía a Icardi reunirse con sus sucesoras, pero que esta orden no se había cumplido. Frente a esto, la panelista utilizó su cuenta oficial de Instagram para detallar esta situación.

Yanina Latorre, Wanda Nara y Mauro Icardi

"Creí que iba a tener un sábado en paz..." Comenzó escribiendo a través de sus historias. "Icardi está en la comisaría por impedimento de contacto", detalló en la siguiente foto. También agregó que el deportista había intentado recuperar a sus niñas el día anterior, pero que no había podido hacerlo . Además explicó que Icardi había intentado localizar a sus hijas en diferentes lugares, pero sin éxito.

Yanina Latorre vía Instagram

Yanina Latorre vía Instagram

"Se pasan por el c... la orden del juez", agregó Yanina, quien también compartió información sobre la denuncia presentada por Icardi. Según la panelista, Mauro alega que sus herederas no tienen acceso a sus teléfonos y que no puede comunicarse con ellas.

Yanina Latorre vía Instagram

Yanina Latorre vía Instagram

Aunque Wanda Nara en este momento se encuentra disfrutando de un viaje por el exterior con su actual pareja, ahora tendrá que responder ante la justicia por una nueva demanda. Esto deja en claro que aún no existe ningún tipo de tregua entre Mauro Icardi y su ex, ya que nuevamente el deportista denunció a la modelo.

A.D