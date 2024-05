Juana Viale se encuentra en plena travesía marítima junto a su pareja, Yago Lange. Juntos, han emprendido un viaje en barco para cruzar el Oceáno Atlántico, algo que se relaciona con su activismo ecológico y también con su espíritu aventurero.

Así fue que la nieta de Mirtha Legrand expresó en redes la gran importancia que tiene este viaje para ella: "Lo mas lindo para mi, es poder concretar sueños. Bueno, aquí es uno. Partir desde el deseo a concretarlo, se pasan varias tormentas. Hay algunos atardeceres hermosos para perpetuar pero cuando se vive en el sueño, se habita el presente, es ahí donde la magia aparece".

"Creo que una vez lo dije, pero lo repito, no se puede cuidar ni amar lo que no se conoce... así que aquí, transfiero mi conocimiento, descubrir para contagiar eso... que no tiene palabras", agregó sobre esta fabulosa aventura que va documentando y compartiendo a través de redes sociales.

El misterioso ritual que hizo Juana Viale en alta mar

Entre los momentos más fascinantes del viaje de la modelo y conductora se cuenta el ritual de Neptuno que realizó junto a Lange y sus amigos. "Tradiciones de alta mar. Neptuno y el Ecuador, quiero cruzarlo siempre!", escribieron y se vieron vestidos con trajes emulando a piratas.

Este ritual data del siglo XVI y está destinado a quienes cruzan la línea del Ecuador por primera vez en barco. Con acciones que han ido cambiando con el paso el tiempo, los tripulantes se encomiendan al Rey Neptuno en búsqueda de protección. Así, Juana Viale y Yago Lange no quisieron quedarse afuera de esta tradición milenaria.