Isabel Macedo, esposa de Juan Manuel Urtubey, fue una de las invitadas a la prestigiosa mesa de Mirtha Legrand. Cuáles fueron las preguntas incómodas de la conductora en Caras News, por Caras Tv.

Cabe recordar que la 'Chiqui' está reemplazando a Juana Viale, quien se encuentra afrontando un proyecto personal que la tiene afectada en el exterior.

En esta ocasión, en "Almorzando con Juana" Mirtha no perdió el tiempo ni la oportunidad y le consultó al respecto de aquel cruce que tuvo en Punta del Este, hace más de 10 años, con Pampita Ardohain cuando aún estaba en pareja con Benjamín Vicuña.

La mesa de Mirtha.

Mirtha ni lenta ni perezosa removió el cajón de los recuerdos y le preguntó sobre cómo está su relación con la modelo y la actriz respondió que se encontraba en buenas condiciones.

Por consiguiente, ahondó y recordó aquel episodio en Uruguay que también involucraba al chileno. "No me acuerdo lo que comí ayer, menos de algo de hace muchos años", soltó Macedo y agregó: "Me parece que no está bien quedarse aferrada a las cosas del pasado, miro el presente y el futuro".

Previo a preguntar sobre cómo era el estado de la relación con Pampita, Mirtha se tapó su rostro con un pañuelo y prosiguió a decir que no quería consultar eso, lo cual generó que la respuesta de la actriz sea una sonrisa irónica acompañado de un gesto con su mano haciendo referencia a que la 'liquidó".

Mirtha no cedió y fue por más: Isabel Macedo y el recuerdo de la relación con Facundo Arana

La actual esposa de Juan Manuel Urtubey también fue interrogada acerca del vínculo que la unió durante 10 años con el actor.

Facundo Arana e Isabel Macedo.

Ante la pregunta de si le hacía bien recordar a su ex pareja, nuevamente manifestó: "No me acuerdo ni lo que comí ayer, no me acuerdo de nada. Me acuerdo de mi familia porque los veo todos los días".

BL