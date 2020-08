Roberto García Moritán confesó que cuando comenzó a salir con Pampita la pasó mal

Como un relámpago fue la historia de amor de Pampita y Roberto García Moritán: los presentaron, se conocieron, hablaron por Instagram viajaron a unas paradisíacas playas donde él le propuso matrimonio y luego se casaron en una armoniosa y amorosa ceremonia para sus seres queridos y hoy a meses de ese soñado día lograron ensamblar sus familaires.

Ahora no todo fue color de rosa al comienzo ya que Pampita es una figura altamente expuesta y "Robert" es dueño de un muy bajo perfil. En una entrevista con revista Gente, el empresario gastronómico abrió su corazón:

En diálogo con revista Gente ,Roberto García Moritán contó: “Yo siempre tuve bien claro que Caro era mucho, lo que no me di cuenta nunca era que era tanto. Yo con ella viví cosas que sólo veía en televisión, como acompañarla a un evento y que la gente se le tire encima como si fueran los Rolling Stones y que nos tengan que sacar con seguridad mientras la gente pedía fotos. Esas situaciones son raras y fuertes y todavía no me acostumbro, pero hoy lo transito con un poquito más de normalidad”, dijo y amplió...

“Sí, tuve momentos en los que la pasé muy mal, porque descubrí que la prensa es capaz de decir cualquier cosa, ¡cualquier cosa! Con tal de vender son capaces de escribir el título que sea, con la impronta que sea, con la intención que sea, y eso al principio me chocaba mucho. Lo que decidí ya hace un par de meses es no leer más, no meterme. El mundo de ella es de ella y lo respeto. Entiendo el juego y ella lo juega muy bien. Mi forma de cuidarme es no involucrándome. Sí, ya sé que fui a PH, pero lo hice porque Andy es un amigo y no podía decir que no, pero la realidad es que estoy tratando de salir sólo en casos extraordinarios”.