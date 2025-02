Roberto García Moritán negó a su nueva novia Inés Monzón: "No tengo ni idea"

Reapareció Roberto García Moritán, meses después de su divorcio con Pampita, y se ubicó en el centro de la escena después de que Inés Monzón, una joven de 25 años, asegurara haber tenido citas y encuentros con él. En una charla con LAM, el empresario aseguró no tener idea sobre lo que se le preguntaba y negó a quien se habría vendido como su nueva novia.

Pese a negar a la joven que aseguró estar casi en pareja con él, contó que después de “casi cinco meses separado” sí ha conocido gente, aunque no oficializó con nadie.

Roberto García Moritán reapareció después de semanas sin ubicarse en el centro del ojo público por ser vinculado con Inés Monzón, una joven que contactó a LAM asegurando que tuvo intimidad y citas con el ex marido de Pampita. Al ser consultado por el programa de Ángel de Brito, el ex legislador aseguró que no la conoce pero que sí se ha vinculado con gente a lo largo de estos meses.

“¿Si te digo el nombre “Inés Monzón”? Dijo que había estado con vos, que habían intercambiado mensajes y que se habían visto”, lanzó el notero de LAM y, con una mirada pensativa, García Moritán respondió, casi de inmediato y entre risas, que “no tengo ni idea y no sé qué me estás preguntando”.

“Esto no quiere decir que no conozca a nadie o que no hayan transcurrido los tiempos. Estoy soltero, hace alrededor de cinco meses, y alguna persona pude haber conocido, pero mi intención es mantenerme soltero. Estoy en un gran momento y mi foco es mi familia”, agregó y aseguró el ex esposo de la modelo.

Mientras quería cerrar la nota, el movilero del programa de América le lanzó un “me estás cortando” y, muy serio, Roberto le dijo que “sí, porque en las últimas entrevistas ordené esta cuestión, lo muy privado es privado”.

“Tuve que adaptarme a nuevas circunstancias de vida que me pusieron como desafío poner el foco en cuidarme y hoy estoy al 99,9%”, sostuvo el padre de Anita García Moritán.

“Inés dijo que daría una entrevista por 30 mil dólares”, le dijo el cronista a modo de broma pero contando una realidad y el empresario señaló entre risas que “yo también”.

