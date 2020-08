Roberto García Moritán reveló la condición que le puso a Pampita al ponerse novios

Dueño de un muy bajo perfil, el empresario gastronómico, Roberto García Moritán, esposo de Pampita desde fines del año pasado cuando hicieron unas hermosa celebración íntima con una cálida fiesta, realizó un Instagram Live en donde no sólo habló de su esposa y de la admiración que tiene por ella sino que reveló un detalle de cuando decidieron ponerse de novios.

“Me encanta verla en la tele. Yo soy poco consumidor de televisión, y con ella descubrí un mundo totalmente nuevo. Me llena de orgullo poder verla, me encanta. Como estoy totalmente enamorado y muerto de amor, la veo y se me cae la baba“, contó

Luego quien estaba en conversación con el empresario, "Macu" Mazzuca, le preguntó quiso saber si él la acompañaba a su programa y él confesó: “Me parece importante que cada uno preserve sus espacios. A mí me gusta mucho respetar sus ambientes. La verdad, una de las condiciones que le puse las primeras veces que nos conocimos es que prefería no acompañarla a ShowMatch y no meterme en su mundo. Yo soy muy respetuoso de sus espacios”.