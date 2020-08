¿Palito para Wanda? El mensaje de la novia de Maxi López tras el reencuentro con sus hijos

El sólo hecho de pensar que un padre, o una madre pueden pasar ocho meses sin poder ver a sus hijos le pone la piel de gallina a cualquiera, más aún con el mundo envuelto en una pandemia. Y justamente Maxi López fue víctima del caos mundial que provocó el Coronavirus en el planeta y durante ese período estuvo, unos largos 8 meses, sin ver a los tres hijos que tuvo con Wanda Nara, Valentino, Constantino y Benedicto.

Finalmente, acompañado por su novia, la hermosa modelo Daniela Christiansson, el jugador del Crotone (que acaba de ascender a la Primera División de la Serie A, el torneo de fútbol italiano) viajó a París para visitar a sus niños y como no podía ser de otra manera, plasmó su felicidad en su cuenta de Instagram, donde su pareja lo filmó caminando con sus herederos y él escribió un mensaje: "Soñando con este día 8 largos meses"...

Quien también se puso feliz por el reencuentro de padre e hijos fue nada menos de Andrés Nara, el padre de Wanda con quien Maxi siempre está en conflicto. En una entrevista con Radio Mitre, el empresario dijo: "La verdad es que el reencuentro de Maxi con los chicos me da una alegría terrible. Toda esta situación y distanciamiento genera una serie de angustias personales así que me da una alegría que se encuentren porque sé lo que debe sentir después de tanto tiempo que no los pudo ver, sumado a situaciones personales y la pandemia esta bendita”.

Finalmente también se refirió al encuentro fue la novia de Maxi con un posteo en Instagram y un mensaje que para muchos fue dirigido a Wanda Nara. La modelo posteó una foto con su pareja con la torre Eiffel de fondo: "Tenes todo bajo control siempre. @officialmaxilopez Cuanta felicidad de estar de nuevo juntos en Paris despues de 6 años y esta vez con un grupo mas grande #summerholidays I fell in love with you in #Paris 6 years ago #toureiffel.

¿Qué dirá Wanda?, ¿Habrá respuesta?