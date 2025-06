Desde que salió de la casa de Gran Hermano, la vida de Rosina Beltrán dio un giro inesperado. Aunque se preveía que su enfoque fuera exclusivo para las redes sociales o el modelaje, la uruguaya sorprendió con un rumbo profesional distinto, donde los viajes internacionales y los medios tradicionales se convirtieron en parte esencial de su día a día.

El carisma, frescura y conexión de la modelo uruguaya con el público adolescente se transformaron en herramientas clave para forjar una carrera que no muchos hubieran anticipado.

Rosina Beltrán en Tailandia

El extraño nuevo negocio de Rosina Beltrán tras su paso por Gran Hermano

Después de su paso por Gran Hermano, Rosina Beltrán supo capitalizar su popularidad en proyectos concretos. A diferencia de otros ex participantes que aún buscan reinventarse fuera del reality, ella logró construir una agenda laboral sólida que combina trabajo en televisión, campañas de marcas reconocidas y un llamativo emprendimiento vinculado a los viajes. Lejos de conformarse, Rosina apostó por un perfil multifacético con presencia tanto en medios como a nivel internacional.

Una de sus actividades actuales más visibles es su rol como panelista en el programa matutino Empezar el día, conducido por Yuyito González, que se emite de lunes a viernes. “Estoy en el programa de Yuyito de lunes a viernes. Además trabajo con marcas y proyectos”, explicó Rosina en una entrevista en el programa de streaming que conduce Gastón Trezeguet. La exposición diaria en televisión le permite mantenerse cerca del público y seguir sumando seguidores, pero no es su única fuente de ingresos.

Rosina Beltrán en Montevideo

Con una estrategia clara y contratos bien definidos, la ex Gran Hermano encontró una fuente de ingresos tan inesperada como rentable: los viajes con grupos de quinceañeras a destinos soñados. “Tengo contrato anual con cinco marcas y también los viajes. En un mes me voy a Disney. Cada viaje me lo cubren y me pagan aparte. Viajo con quinceañeras”, reveló y sorprendió a muchos con esta faceta poco conocida.

Rosina visitó lugares como Italia, donde participó en una campaña junto a Benetton, y Tailandia, gracias a las colaboraciones con distintas firmas que la contratan para generar contenido y representar a sus marcas en diferentes partes del mundo.

Rosina Beltrán en Italia

Rosina Beltrán continúa creciendo sin freno y, lo que empezó como una simple aparición en un reality show, se convirtió en una carrera versátil, dinámica y con proyección internacional. Su nuevo negocio, lejos de los esquemas tradicionales de la fama post Gran Hermano, demuestra que hay muchas formas de capitalizar el éxito y que es posible mantenerse vigente incluso cuando la dirección cambia.

