Rocío Marengo será parte de la segunda temporada de El Hotel de los Famosos. El reality de El Trece debuta este lunes y tiene como finalidad darle dolores de cabeza al tanque que tiene Telefe en las noches, Gran Hermano. Las expectativas son muchas, y la llegada de la conductora como participante es un gran atractivo.

En conversación con Ciudad Magazine, Rocío Marengo dio detalles de su participación en El Hotel de los Famosos, además, reveló un dato muy particular de su infancia y que probablemente la ayude durante el desarrollo del programa. “Este reality tiene la particularidad de que tiene convivencia, por un lado, habilidad física y fuerza por el otro, pero también destreza e inteligencia”, le comentó el notero para darle apertura al tema.

El Hotel de los Famosos 2 estrena este lunes.

Tras esto, la animadora señaló: “Qué flojita estoy de todo. Estoy como coja en todo. Tengo cero paciencias. Si hay algún juego que requiere paciencia, estoy al horno. A mí dame correr porque me gusta”, aseguró Marengo.

Luego, Rocío Marengo confesó que tiene un costado muy competitivo, difícil de apagar: “Te voy a contar un datito desconocido. Yo jugué en la selección de mi ciudad al hockey. O sea, que hay una parte mía competitiva, que es como soy yo. Hoy estoy tranquila, pero ojo con que se despierte esa Rocío”.

Rocío Marengo aseguró que es muy competitiva.

No obstante, descartó jugar con violencia y enfatizó que su manera de competir es muy “limpia”: “No, a mí me gusta el juego limpio. De hecho, tenía arreglado para entrar al hotel hace mucho. Me habían dicho: 'Qué nadie se entere'. También es parte de la estrategia, no quería que supieran que jugaba”, concluyó Rocío Marengo.