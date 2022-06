Rocío Marengo respondió varias preguntas a sus seguidores que le hicieron por medio de su cuenta de Instagram. La presentadora fue muy sincera y contó detalles de qué debería tener y hacer un hombre para conquistar su corazón.

Hoy, desde el Spa, Rocío Marengo se sinceró con su comunidad en redes sociales: “Voy a contestar preguntas”, comenzó con su historia la novia de Eduardo Fort. Los seguidores de la exparticipante de “MasterChef Celebrity” filtró preguntas de todo calibre, entre ellas, si le hace falta que alguien le suba la temperatura, a lo que respondió que no es necesario, que ella solita lo hace.

Rocío Marengo reveló qué debe hacer y tener un hombre para conquistarla.

Luego, uno de los seguidores le preguntó si saldría con un hombre menor de 30 años, a esta pregunta, Rocío respondió: “¿Por qué no? En realidad saldría con cualquier hombre de verdad, no importa la edad. El tema es que se la jueguen, que quieran todo conmigo”, y agregó: “Mientras sea mayor de edad”. Como dato extra, si le regalan flores blancas, suma puntos.

Esta respuesta se podría interpretar de diversas formas, entre ellas, sería un palo para su novio, Eduardo Fort, con quien ha tenido varias polémicas mediáticas, por la falta de responsabilidad afectiva y acompañamiento en sus proyectos laborales y personales.

Rocío Marengo reveló qué debe hacer y tener un hombre para conquistarla.

Justamente sobre el tema de su actual pareja, donde se ha dicho en varias oportunidades que se casa, que no se casa, Marengo terminó con la polémica y confesó la verdad: “Yo no me voy a casar, ni cerca”.

Rocío Marengo habló de sus proyectos en Chile

La presentadora ha logrado consagrar su carrera e imagen en la televisión chilena. Rocío es una de las figuras argentinas que más quieren y conocen en el país vecino. Con respecto a sus proyectos laborales, esto dijo: “Tengo proyectos labores en Chile, en días, empiezo un programa nuevo, todavía no puedo contar. Y en Argentina, no todavía”, sobre su presencia en el país, remarcó: “No pienso trabajar en Argentina, solo salir a bailar y a comer rico”.

Rocío Marengo reveló qué debe hacer y tener un hombre para conquistarla.

Para cerrar, Rocío Marengo recalcó que en 10 días viajará a Chile y se va a quedar bastantes días allá. La presentadora está muy emocionada de poder encarar nuevos proyectos fuera del país, que la hagan feliz y la alejen de las recientes malas experiencias vividas.